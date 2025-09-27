edición general
“O no tenía miedo o estaba loco”: Buster Keaton, olvido y rescate de la estrella más influyente de Hollywood

Nació hace 130 años, pero su legado interpretativo ha permeado hasta las nuevas generaciones y su azarosa vida ha dejado una lección sobre cómo funciona la fama, la industria y el amor del público. “Buster ha estado conmigo y siempre lo estará”, reconoce Johnny Knoxville en el documental de Peter Bogdanovich El gran Buster, que este mes reestrena el canal Historia y vida, unos días antes del 130 aniversario de su nacimiento. A priori, no parece que el actor, alma de la gamberrísima Jackass, tenga mucho que ver con la estrella del cine mudo Bust

Pacman #2 Pacman
Pues no loco, ni sin miedo.

Un tío listo y detallista. Sus escenas estaban medidas al milímetro y calculadas matemáticamente.

Por ejemplo, su iconica escena de la casa llevaba una buena cantidad de cálculos y ecuaciones

www.jstor.org/stable/10.5951/mathteacher.112.4.0247
pablicius #1 pablicius
Lo del titular es una falsa dicotomía. De hecho, es coherente que la locura te impida tener el miedo que racionalmente deberías tener.
