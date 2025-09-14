edición general
No es solo una percepción: viajar por España se ha encarecido más que ir al extranjero

No es solo una percepción: viajar por España se ha encarecido más que ir al extranjero

El precio de los paquetes turísticos nacionales ha crecido un 25,3% en los tres últimos años frente al 3,6% de los internacionales. Los españoles comienzan a recortar el número de viajes que hacen al año por el país

JuanCarVen
un debate normal, opiniones normales, hasta que aparece un VOXrrenco :foreveralone:
3 K 47
Connect
Si lo que quieres es playa y hotel, irte al Caribe o Tailandia es más barato. Si buscas un viaje cultural de algo concreto, agosto nunca podrá ser tu mes. Ni julio. Deberás esperara primavera o ya otoño.

Pero siempre está la opción de hacer un viaje por la España rural. Hay muchas joyas escondidas por las dos Castillas, Extremadura, etc... donde siguen sin masificaciones, gastronomía tradicional y va a quedar clasista, pero ves las caras y son todas de aquí, sientes que estás haciendo un viaje por España.
1 K 25
HeilHynkel
Me voy a visitar un par de países de Europa que no tienen fama de baratos dentro de un par de semanas. De momento, el hotel y alojamiento, en comparación con otros, me salen más baratos que en España la última vez que fui a Madrid (y allí no estaba alojado precisamente en el mejor hotel en la zona VIP, precisamente)
0 K 16
Asimismov
¿Quieres viajar? Paga.
La industria turística, es un sacadineros. Te vendo a tí, eso que ves y que como sabes no es mío, pero vivo de ellos.
0 K 12
drstrangelove
Se viene notando desde el año pasado, unos precios que dices, joder, ni zurich!!

Yo como buen conocedor de la fauna local, siempre me voy tres o cuatro calles más atrás de las turísticas para encontrar precios normales. O me paro a comer en un pueblo fuera de cualquier ruta turística, que sale muy económico y servicio fenomenal, y de paso reposto en la gasolinera low-cost.
0 K 11
pip
España ya no es tan barata, excepto en hostelería y sobre todo, el alcohol. Aquí el alcohol es un escándalo comparado con otros países europeos.
0 K 11
ChatGPT
será fake, ni los coches suben loquísimamente, ni la vivienda sube demencialmente, ni las vacaciones suben estratosféricamente, ni la cesta de la compra sube como si el dinero creciese en los árboles... lo dice el IPC, que no sube tanto como parece... creeros el IPC
0 K 10
KLKManin
Pues lo normal en destinos masificados es que se suban los precios. Ofertas y demanda.
0 K 6
Sandilo
Se llama inflación. Algo muy común en los países socialistas y España no iba a ser menos.
5 K -37
Jointhouse_Blues
#5 Me encanta el humor inteligente. :troll:
1 K 19
audrey2012
#5 La UE es socialista.
0 K 7
Pejeta
#5 vayas donde vayas de viaje siempre te encontrarás al tonto del pueblo y si por cualquier circunstancia no puedes ir de viajes y te quedas en meneame, aquí también te puedes encontrar a un tonto.
0 K 7

