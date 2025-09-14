No es solo una percepción: viajar por España se ha encarecido más que ir al extranjero

El precio de los paquetes turísticos nacionales ha crecido un 25,3% en los tres últimos años frente al 3,6% de los internacionales. Los españoles comienzan a recortar el número de viajes que hacen al año por el país
Pero siempre está la opción de hacer un viaje por la España rural. Hay muchas joyas escondidas por las dos Castillas, Extremadura, etc... donde siguen sin masificaciones, gastronomía tradicional y va a quedar clasista, pero ves las caras y son todas de aquí, sientes que estás haciendo un viaje por España.
La industria turística, es un sacadineros. Te vendo a tí, eso que ves y que como sabes no es mío, pero vivo de ellos.
Yo como buen conocedor de la fauna local, siempre me voy tres o cuatro calles más atrás de las turísticas para encontrar precios normales. O me paro a comer en un pueblo fuera de cualquier ruta turística, que sale muy económico y servicio fenomenal, y de paso reposto en la gasolinera low-cost.