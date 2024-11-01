No solo España apuesta fuerte por la mano de obra extranjera: Rusia experimenta un auténtico "cambio tectónico" en su mercado laboral

A medida que la demografía y la guerra en Ucrania provocan la crisis laboral más grave en décadas, los reclutadores están ampliando su radio de acción más allá de países como Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El número total de permisos de trabajo concedidos a extranjeros aumentó a más de 240.000 en 2025, gran parte del crecimiento de la mano de obra extranjera proviene de países como India, Bangladesh, Sri Lanka o China. Las cifras muestran toda su crudeza: Rusia estima que la economía necesitará 11 millones de trabajadores más para finales de la década. Es una cantidad muy grande de trabajadores para un periodo relativamente corto.