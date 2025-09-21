edición general
No, señora Ayuso, Madrid no es Sarajevo

No se trata de restar gravedad a lo sucedido en la última etapa de la Vuelta —policías heridos, ciclistas obstaculizados, espectadores amedrentados—, sino de subrayar que la hipérbole política no tiene límites cuando se trata de rentabilizar el dramatismo y el calentón electoral. Madrid no es Sarajevo porque en Madrid no se muere por ir a comprar pan. Porque en Madrid no hay francotiradores en la Castellana ni morteros en Atocha. Porque en Madrid se vive un conflicto político, no un exterminio.

nereira #1 nereira
Sarajevo fue la humillación de Europa. La vergüenza de Naciones Unidas. El fracaso de una comunidad internacional que asistía en directo a la agonía de una ciudad cosmopolita, culta, mestiza. Allí donde convivían mezquitas, sinagogas e iglesias, se impuso el odio étnico desde la ferocidad fanática.
4 K 69
sotillo #4 sotillo
A mi lo de los policías heridos me trae preocupado ¿ No tendríamos que mandar a la policía un año a trabajar? no se, en cualquier oficio, albañil, recogiendo cosechas, de fontaneros o con un camión, lo que sea un trabajo físico, por qué tanto herido es por qué son o muy blanditos o muy jetas
2 K 32
#6 prevenio
Ayuso se está descojonando viendo como todos hablan de Sarajevo en vez de su lover.
1 K 20
#5 tierramar
Ayuso, por conseguir votos y mantearse en el poder, ha convertido Madrid en una ciudad latinoamericana: con sus ricos-tiquisimos en el barrio Salamanca, los trabajadores con bajos sueldos y precariedad; y las bandas latinas. La iglesia evangélica de los latinos ya es la mayoritaria en Madrid. Y acaba de aterrizar un rabino mexicano para cumplir su función y facilitar la integración en Madrid de las familias judio-mexicanas que ya tienen la nacionalidad por su ascendencia!!
0 K 19
#8 luckyy
Aquel conflicto fue gestionado por Solana y la OTAN
2 K 19
AntiTankie #10 AntiTankie
#8 tardabas en llegar, los serbios eran seres de luz
0 K 5
#11 unqualsevol *
#8 Javier Solana fue nombrado Secretario General de la OTAN en diciembre de 1995.
El sitio de Sarajevo empezó en abril de 1992 y acabó oficialmente en febrero de 1996, aunque desde octubre de 1995 estaba en pie un alto el fuego y en diciembre de 1995 se firmaron los acuerdos de paz que ponían fin a la guerra.
La intervención de la OTAN en la guerra de Bosnia, mediante bombardeos a las tropas serbobosnias, duró de agosto a septiembre de 1995, tras el bombardeo por parte de las tropas serbobosnias del mercado de Sarajevo, y fue uno de los factores que forzaron a los serbobosnios a firmar la paz.
0 K 6
AntiTankie #13 AntiTankie
#11, pero eso a los vatniks de meneame no les gusta
0 K 5
reithor #7 reithor
No, señores periodistas, no tienen que dar salida a todas las parIDAs. Con que nos cuenten lo que hace, en vez de lo que dice, ya estaría hecho el trabajo. Por ejemplo: "tras 7291 muertos en las residencias, el hospital que ha llevado un sobrecoste que quintuplica el presupuesto aloja a un paciente", o "la presidenta sigue traspasando 1000 millones al año a la empresa de su pareja".
0 K 12
Kantinero #3 Kantinero
Me parece que El Confidencial no va a recibir muchas limosnas de Ayuso despues de este artículo.
0 K 12
Asimismov #12 Asimismov
#3 No es todo lo contrario. Es un toque a Ayuso, y es la forma de avisar que el dinero "donado" ya se acabó y quieren más.
1 K 24
#9 BurraPeideira_
Pero estos no son los que querían mandar al ejército a Cataluña si proclamaba la independencia?
0 K 11
AntiTankie #2 AntiTankie
Sarajevo es uno de esos sitios que un grupo de meneame niega que pasara algo
0 K 5

