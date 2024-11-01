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"No te rias que es peor" - 1990-91. Concursante Santiago Segura (entonces desconocido)

"No te rias que es peor" - 1990-91. Concursante Santiago Segura (entonces desconocido)  

No te rías, que es peor fue un concurso emitido por Televisión española entre 1990 y 1995 de 14:30 a 15 horas de lunes a viernes.
El entonces director general de RTVE Jordi García Candau manifestó en 1995 que el espacio era claramente fronterizo con el mal gusto, lo que terminó precipitando su retirada definitiva.
Y sí, queridos amiguetes, "a long time ago" Nadie conocía a Santiago Segura, más allá de en su casa y poco más. De aquel entonces es este documento.

| etiquetas: no te rias que es peor , 1990 , santiago segura , concursante , alipori
12 2 2 K 170 Chorridolias
16 comentarios
12 2 2 K 170 Chorridolias
carakola #5 carakola *
La verdad es que dan ganas de soltarle una hostia como en la peli. Vaya mofletes www.youtube.com/watch?v=eKJnJAoa5NY
1 K 36
angelitoMagno #8 angelitoMagno *
Santiago Segura participó en varios concursos de la tele a finales de los 80 y principios de los 90.
Era la manera que encontró para financiar sus primeros cortos.

Respecto al programa, creo que el único humorista destacable era Pedro Reyes, que al menos era algo distinto.
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#11 DotorMaster
#8 Barragán era bueno también, aunque no sé si sale en ese capítulo
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#15 Poll
#11 A mi el Señor Barragán me encanta.
El actor era un empresario del sector industrial que hacía este personaje por matar el tiempo libre. Casi todos los chistes que cuenta son verdisimos, incluso aunque antes diga "Este pa' los niños ..."
Y después del chistes te lo volvía a explicar por si no habías entendido el juego de palabras. Yo soy muy fan del Sr. Barragán.
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Atusateelpelo #7 Atusateelpelo *
Marianico el corto, Barragan, Pedro Reyes,...

Era infumable aquel programa de "humor". Me daban mas ganas de llorar que de reir.
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Pacofrutos #14 Pacofrutos *
#7 #13 De ahí la etiqueta de "alipori" .
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angelitoMagno #9 angelitoMagno
Muy fan del vestido romano de la concursante.
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Pacofrutos #4 Pacofrutos *
Pásmense cuando en un determinado momento el recordado Pedro Reyes para intentar hacer reír a un concursante habla de "Un chiste de un hombre que mató, no, pego a su mujer". (Minuto 4:26)
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Pacofrutos #12 Pacofrutos *
#6 Hombre, me doy cuenta de que has votado duplicada después de haberte positivado el comentario y el aporte, y francamente, duplicada no es. El enlace de Menéame que mencionas es de 2023, y el video completo de el programa que he meneado es de hace apenas cinco meses. Por muy bien que lo relate el artículo no trae más que una leve semblanza escrita y alguna foto. Yo estoy ofreciendo la realidad sin fisuras.
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obmultimedia #13 obmultimedia
#4 Nunca le encontre la gracia a Pedro Reyes ( ni a ninguno de ese programa)
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Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Joder, nunca lo había visto tan joven. Pensé que ya nació viejo, como aparecía en El día de la bestia.
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Esfingo #16 Esfingo
Así pudo hacer Evilio.
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#2 Lupinillo
Torrente era una critica a la derecha rancia. Santiago segura siempre fue de izquierdas, y lo es.
Pero se lo ponen difícil.
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Chinchorro #3 Chinchorro
#2 Qué poco te duran las cuentas, premoh. Ale, al boquete.
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obmultimedia #10 obmultimedia
#2 Santiago Segura de izquierdas? jajajaja
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