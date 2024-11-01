"No te rias que es peor" - 1990-91. Concursante Santiago Segura (entonces desconocido)  

No te rías, que es peor fue un concurso emitido por Televisión española entre 1990 y 1995 de 14:30 a 15 horas de lunes a viernes.

El entonces director general de RTVE Jordi García Candau manifestó en 1995 que el espacio era claramente fronterizo con el mal gusto, lo que terminó precipitando su retirada definitiva.

Y sí, queridos amiguetes, "a long time ago" Nadie conocía a Santiago Segura, más allá de en su casa y poco más. De aquel entonces es este documento.