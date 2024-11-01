"No te rias que es peor" - 1990-91. Concursante Santiago Segura (entonces desconocido)  

No te rías, que es peor fue un concurso emitido por Televisión española entre 1990 y 1995 de 14:30 a 15 horas de lunes a viernes.
El entonces director general de RTVE Jordi García Candau manifestó en 1995 que el espacio era claramente fronterizo con el mal gusto, lo que terminó precipitando su retirada definitiva.
Y sí, queridos amiguetes, "a long time ago" Nadie conocía a Santiago Segura, más allá de en su casa y poco más. De aquel entonces es este documento.
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Era la manera que encontró para financiar sus primeros cortos.
Respecto al programa, creo que el único humorista destacable era Pedro Reyes, que al menos era algo distinto.
El actor era un empresario del sector industrial que hacía este personaje por matar el tiempo libre. Casi todos los chistes que cuenta son verdisimos, incluso aunque antes diga "Este pa' los niños ..."
Y después del chistes te lo volvía a explicar por si no habías entendido el juego de palabras. Yo soy muy fan del Sr. Barragán.
Era infumable aquel programa de "humor". Me daban mas ganas de llorar que de reir.
Pero se lo ponen difícil.