No quiero que dimita Aguirre. Quiero que dimitas tú. Sí, sí, votante del PP, es a ti: Quiero que dimitas tú. Porque mira, no puedo contigo, porque así no se puede, porque no hay manera. Porque da igual la magnitud del 15M que montemos, da igual los imputados que haya, da igual lo mucho que nos indignemos, la cantidad ingente de cajeros que quememos y los contenedores que volquemos. Mientras sigan ganando, lo van a seguir a haciendo. Porque con tu voto les legitimas a ellos y, mira, nos jodes a todos.