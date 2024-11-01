edición general
"No puedo permitirme salvarlas a las dos": el dilema imposible de una madre de gemelas en medio de la hambruna provocada por la guerra de Sudán

"No puedo permitirme salvarlas a las dos": el dilema imposible de una madre de gemelas en medio de la hambruna provocada por la guerra de Sudán

Touma lleva días sin comer. Permanece sentada en silencio, con los ojos vidriosos, mientras mira sin rumbo a la sala del hospital. En sus brazos, inmóvil y gravemente desnutrida, yace su hija de tres años, Masajed. Touma parece insensible al llanto de los otros niños pequeños que la rodean. "Ojalá llorara", nos dice la madre de 25 años, mirando a su hija. "Lleva días sin llorar".

sudan , hambruna
5 comentarios
capitan__nemo #1 capitan__nemo *
Una que no pudo acceder a anticonceptivos y al aborto. O cuando decidió tener los hijos no habia condiciones de guerra o tan malas, o no estaba muy informada por la propaganda y la desinformacion, politica y religiosa de lo que se podia venir encima.
thoro #2 thoro
Sudán, quién osa hablar de algo que no sea Gaza e Israel...
Acaso los intereses monetarios permiten que os quejeis por defender a los civiles de Sudán?
Aquí solo importan las guerras que dan dinero a los titiriteros que manejan a la población.
Aquí solo importan las letras que dan dinero
#3 Cuchifrito
#2 Ojala dejemos de comerciar y cortemos las relaciones con los implicados en la guerra de Sudan...
Andreham #4 Andreham
Pregunta.

Si están hablando con la madre, es que están allí en ese momento. ¿Le han traído comida a la niña?
#5 audrey2012
#4 Aunque suene contraintuitivo, la desnutrición severa no se combate con comida. Un simple vaso de leche podría matarla. En hambruna extrema el organismo pierde la capacidad de funcionar adecuadamente. La atención médica en estos casos no sólo es necesaria, sino indispensable.
