"No puedo permitirme salvarlas a las dos": el dilema imposible de una madre de gemelas en medio de la hambruna provocada por la guerra de Sudán

Touma lleva días sin comer. Permanece sentada en silencio, con los ojos vidriosos, mientras mira sin rumbo a la sala del hospital. En sus brazos, inmóvil y gravemente desnutrida, yace su hija de tres años, Masajed. Touma parece insensible al llanto de los otros niños pequeños que la rodean. "Ojalá llorara", nos dice la madre de 25 años, mirando a su hija. "Lleva días sin llorar".
| etiquetas: sudan , hambruna
Acaso los intereses monetarios permiten que os quejeis por defender a los civiles de Sudán?
Aquí solo importan las guerras que dan dinero a los titiriteros que manejan a la población.
Aquí solo importan las letras que dan dinero
Si están hablando con la madre, es que están allí en ese momento. ¿Le han traído comida a la niña?