¡No puedo descargar un modelo de IA porque hay un puto partido de fútbol!

El bloqueo judicial de IPs de LaLiga durante los partidos está afectando a descargas legítimas de software y modelos de IA de código abierto.

joffer
Aver Estudiaoo
Arkhan
Eso es lo que pasa cuando vives en un país en el que 22 tíos corriendo detrás de una pelota son más importantes que nuestra propia constitución.
#6 Onaj
#4 El problema es más bien que los jueces van dictando sentencias sin estar ni querer estar debidamente informados de cómo funciona internet.
calde
A rezarle al dios Messi! Pecador!
Elbaronrojo
Y ni puedes consultar la lectura del contador de luz. Misteriosamente siempre falla los sábados y domingos por la tarde.
Thalin
#0 Pensaba que hoy no había bloqueo. Las páginas que no me suelen funcionar hoy han estado funcionando sin problemas. Es todo un despropósito.
#3 caret
hayahora.futbol/#estado

205 IPs bloqueadas ahora mismo. Esto es censura pura y dura, yo no tengo nada que ver con el fútbol que no lo veo ni gratis.
