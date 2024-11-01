·
19
meneos
62
clics
¡No puedo descargar un modelo de IA porque hay un puto partido de fútbol!
El bloqueo judicial de IPs de LaLiga durante los partidos está afectando a descargas legítimas de software y modelos de IA de código abierto.
|
etiquetas
:
futbol
,
laliga
,
bloqueos
17
2
0
K
261
tecnología
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
2
0
K
261
tecnología
#7
joffer
Aver Estudiaoo
0
K
12
#4
Arkhan
Eso es lo que pasa cuando vives en un país en el que 22 tíos corriendo detrás de una pelota son más importantes que nuestra propia constitución.
0
K
12
#6
Onaj
#4
El problema es más bien que los jueces van dictando sentencias sin estar ni querer estar debidamente informados de cómo funciona internet.
0
K
12
#2
calde
A rezarle al dios Messi! Pecador!
0
K
11
#5
Elbaronrojo
Y ni puedes consultar la lectura del contador de luz. Misteriosamente siempre falla los sábados y domingos por la tarde.
0
K
10
#1
Thalin
#0
Pensaba que hoy no había bloqueo. Las páginas que no me suelen funcionar hoy han estado funcionando sin problemas. Es todo un despropósito.
0
K
7
#3
caret
hayahora.futbol/#estado
205 IPs bloqueadas ahora mismo. Esto es censura pura y dura, yo no tengo nada que ver con el fútbol que no lo veo ni gratis.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
