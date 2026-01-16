Si no puedes con el enemigo, únete a él: Ford quiere utilizar baterías del gigante chino BYD

De acuerdo con un informe publicado por The Wall Street Journal, Ford estaría negociando con BYD para utilizar sus conocidas baterías Blade en algunos de sus modelos híbridos. Todo apunta a que se emplearían exclusivamente en vehículos vendidos fuera de Estados Unidos. Esta no es la primera vez que la firma del óvalo llega a un acuerdo con un fabricante de baterías chino, pues también cuenta con una asociación estratégica con CATL.