Si no puedes con el enemigo, únete a él: Ford quiere utilizar baterías del gigante chino BYD

De acuerdo con un informe publicado por The Wall Street Journal, Ford estaría negociando con BYD para utilizar sus conocidas baterías Blade en algunos de sus modelos híbridos. Todo apunta a que se emplearían exclusivamente en vehículos vendidos fuera de Estados Unidos. Esta no es la primera vez que la firma del óvalo llega a un acuerdo con un fabricante de baterías chino, pues también cuenta con una asociación estratégica con CATL.

6 comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Que inventen ellos xD
HeilHynkel #3 HeilHynkel
El CEO de Ford tiene un Xiaomi SU7. :roll:
neo1999 #2 neo1999
Toyota también las utiliza. Sus baterías Blade de litio ferrofosfato son imbatibles (hasta que salgan las de sodio).
ochoceros #5 ochoceros
Lo suyo sería vendérselas con un arancel del 500%. Y/O exigir que la fabricación la hagan en China.
#4 TusT
Me parece curioso que a BYD le interese vender baterías, cuando haciendo lo contrario entierra más hondo a la competencia
#6 omega7767
#4 me imagino que le sale más rentable vender las baterías a Ford.

Por muy popular que sea BYD, nunca va a tener el 100% del mercado.

Así saca beneficios incluso de ventas de coches que no son BYD.
