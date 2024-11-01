edición general
8 meneos
23 clics
No podría comenzar peor el 2026 para la fauna silvestre andaluza: vuelven los alimañeros

No podría comenzar peor el 2026 para la fauna silvestre andaluza: vuelven los alimañeros

...autoriza la captura de algunas especies de predadores con lazos y trampas, prácticas afortunadamente eliminadas de los campos de Andalucía hace décadas y que provocaron un enorme daño a su biodiversidad. Esta norma sólo viene a cumplir una promesa del Partido Popular al sector cinegético, en particular a la Federación Andaluza de Caza... Con esta normativa, la Junta se posiciona con lo peor del sector cinegético andaluz, aquel que sólo quiere especies que se puedan cazar en el campo, eliminando todas las demás...

| etiquetas: caza , trampa , lazo , alimañas , sostenible
4 4 0 K 93 MAmbiente
2 comentarios
4 4 0 K 93 MAmbiente
javierchiclana #1 javierchiclana
La agonía en la caza con trampas puede ser terriblemente larga... ¿de verdad mueven tantos votos los escopeteros para hacernos involucionar tanto? :ffu:
1 K 22
#2 Nouveau
#1 eso me pregunto yo. Cómo pueden apoyar más a los cotos de caza que al propietario del de las tierras. Y para sorpresa vuestra, si tienes más de 25 hectáreas, no puedes impedir que se practique la caza en tus tierras (al menos en Catalunya).
0 K 8

menéame