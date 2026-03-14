“No pienso en marcharme”: la necesidad de seguir enviando remesas atrapa a los migrantes africanos en el Golfo

“No pienso en marcharme. Lo que tenga que ser, será”.“Esta situación nos afecta a todos, no solo a mí. Mi hija necesita ir al colegio. Rezo por la paz, porque la paz aquí es la supervivencia en casa”. Cinco millones de personas procedentes de África trabajan sobre todo en la construcción, la hostelería y el trabajo doméstico en los países de la región. La fluctuación del petróleo amenaza sus empleos. Muchos de estos trabajadores suelen trabajar en el extranjero con el objetivo principal de enviar dinero a sus familias.