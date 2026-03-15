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No pagar los primeros tres días no ayuda a reducir ni el número ni la duración de las bajas: la tasa de absentismo en España es la tercera más alta de la UE

No pagar los primeros tres días no ayuda a reducir ni el número ni la duración de las bajas: la tasa de absentismo en España es la tercera más alta de la UE

A principios de febrero, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció la creación de un observatorio para monitorizar las bajas médicas en el mercado laboral, después de que un informe de la AIReF levantase alarmas sobre el creciente coste de las incapacidades temporales para las empresas y su productividad. La institución independiente, que achaca a un marco normativo excesivamente garantista el alza del 60% en la incidencia de las bajas desde 2017, exigía a la cartera de Elma Saiz.

| etiquetas: bajas , seguridad social
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 tropezon *
Se ha dicho bastantes veces, pero siguen intentando colarla los de la patronal.
Están computando como absentismo todas las bajas de embarazo, maternidad/paternidad, permisos varios (asuntos propios) MIENTRAS que en otros paises NO LAS CUENTAN en estas estadísticas
16 K 173
#5 silzul
#3 Es que es vergonzoso, dan por hecho que no ir al trabajo se hace por gusto. ¿La baja que ha tenido tu trabajador es un fraude? Pues entonces que me estás contando.
2 K 22
sotillo #6 sotillo
#3 Una parte importante de la patronal sigue en los modelos de franco y los sindicatos verticales
3 K 41
Tertuliano_equidistante #8 Tertuliano_equidistante
Eso no cuadra para nada con lo que yo veo en el mundo real.
En España he visto a muchísima gente ir a trabajar en condiciones deplorables porque no quieren perder salario.
En UK, donde tienes 15 días al año de baja sin justificar y sin perder salario, nunca conocí a nadie que no faltara al trabajo 15 días al año (en muchos casos por resaca).

Lo del absentismo en España es un cuento comparado con lo que hay en Europa. Y todo por un salario que en la mayoría de los casos no da para vivir.
5 K 62
#9 tropezon *
#8 Es que están comparando estadísticas diferentes.
La de otros paises habla de absentismo (causas imprevistas), y en la de aquí los de la patronal quieren meter todos los días que se falta al trabajo, POR TODAS LAS CAUSAS.
Y todo para decir que estamos en la tercera posición de absentismo, lo que es claramente MENTIRA.

Es una estadística manipulada y unas noticias (porque es una campaña) compradas.
3 K 39
aupaatu #2 aupaatu
Que se procupen de las horas extras si pagar y mejoren los salarios como en europa y seguramente descenderan las bajas meficas
3 K 31
#4 silzul
#2 Y sobretodo, el no explotar hasta la extenuación al trabajador. Hay muchos trabajos que las bajas son consecuencia directa de las condiciones de trabajo. Desde sobreesfuerzos físicos que te revientan por dentro poco a poco hasta cargas de trabajo infinitas que te revientan la cabeza.
8 K 81
laveolo #1 laveolo
Igual, sólo igual, tener un sueldo medio entre los más bajos de Europa hace que la gente no esté tan involucrada como al Ministerio y a la CEOE le gustaría.
2 K 26
YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo
cuando salga un estudio con la cifra de "absentismo" de la patronal (es decir, cuántos días, cuántas horas al año se ausentan de pagar las horas extras, por ejemplo), entonces hablamos
0 K 13
Dene #11 Dene
Mal uso de la palabra absentismo
0 K 13
#10 Stringerthanks
Qué sencillo es calcular cuantas veces falta el trabajador, cuánto tiempo pasa en el baño anualmente! Y que difícil es calcular las horas extras no pagadas!
0 K 6

menéame