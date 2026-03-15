No pagar los primeros tres días no ayuda a reducir ni el número ni la duración de las bajas: la tasa de absentismo en España es la tercera más alta de la UE

A principios de febrero, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció la creación de un observatorio para monitorizar las bajas médicas en el mercado laboral, después de que un informe de la AIReF levantase alarmas sobre el creciente coste de las incapacidades temporales para las empresas y su productividad. La institución independiente, que achaca a un marco normativo excesivamente garantista el alza del 60% en la incidencia de las bajas desde 2017, exigía a la cartera de Elma Saiz.