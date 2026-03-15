No pagar los primeros tres días no ayuda a reducir ni el número ni la duración de las bajas: la tasa de absentismo en España es la tercera más alta de la UE

A principios de febrero, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció la creación de un observatorio para monitorizar las bajas médicas en el mercado laboral, después de que un informe de la AIReF levantase alarmas sobre el creciente coste de las incapacidades temporales para las empresas y su productividad. La institución independiente, que achaca a un marco normativo excesivamente garantista el alza del 60% en la incidencia de las bajas desde 2017, exigía a la cartera de Elma Saiz.
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Están computando como absentismo todas las bajas de embarazo, maternidad/paternidad, permisos varios (asuntos propios) MIENTRAS que en otros paises NO LAS CUENTAN en estas estadísticas
En España he visto a muchísima gente ir a trabajar en condiciones deplorables porque no quieren perder salario.
En UK, donde tienes 15 días al año de baja sin justificar y sin perder salario, nunca conocí a nadie que no faltara al trabajo 15 días al año (en muchos casos por resaca).
Lo del absentismo en España es un cuento comparado con lo que hay en Europa. Y todo por un salario que en la mayoría de los casos no da para vivir.
La de otros paises habla de absentismo (causas imprevistas), y en la de aquí los de la patronal quieren meter todos los días que se falta al trabajo, POR TODAS LAS CAUSAS.
Y todo para decir que estamos en la tercera posición de absentismo, lo que es claramente MENTIRA.
Es una estadística manipulada y unas noticias (porque es una campaña) compradas.