No, el origen del arroz con leche no es asturiano

Desde el califato de Bagdad hasta el valle del Yangtsé, la historia de este postre se remonta siglos atrás y atraviesa varios países Un tradicional plato de arroz con leche. Al decir arroz con leche, se imagina de inmediato el asturiano, sin dudarlo. Es buenísimo. Cremoso, denso, pero no pastoso en absoluto, dulce, pero no empalagoso, aún cuando a veces se termina con una lámina finísima de azúcar quemada por encima. Es quizá el dulce más típico o más conocido de Asturias, junto con los carbayones de Oviedo y los frixuelos.

#1 metalico_zgz
En la vida había asociado el arroz con leche con Asturias.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Pues según parece se lo adjudican.
xeldom #5 xeldom *
#1 Yo siempre lo asocié con Andalucía por el tema de la herencia Al-Andalus a los cuales les llegaría de Asia, y vivo cerca de Asturias
themarquesito #3 themarquesito
Por si alguien tiene curiosidad por el libro de Martínez Motiño, por aquí lo dejo:
www.google.es/books/edition/Arte_de_Cozina_pasteleria_vizcocheria_y/tV
shinjikari #2 shinjikari
"No, el pato a la pekinesa no es sevillano"
