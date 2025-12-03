edición general
Que no se olvide la brutal agresión policial al activismo antifascista en la Universidad de La Laguna que se manifestó contra Vito Quiles

Que no se olvide la brutal agresión policial al activismo antifascista en la Universidad de La Laguna que se manifestó contra Vito Quiles

Al agitador y sus seguidores se les permitió campar por toda la zona hasta el punto de que Vito Quiles se saltó el cordón policial con la descarada connivencia de la policía, como puede verse en los vídeos que circulan. En relación a la veracidad de los hechos no quieren dejar pasar por alto el rol vergonzoso de los principales medios de comunicación que han tergiversados los hechos, cuando no directamente han mentido o han salido a criminalizar la protesta.

5 comentarios
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Es que los maderos fueron allí a darle su apolladura al tontol Vito.
Findeton #1 Findeton *
Tan mal está cuando unos locos "antifascistas" atacan a Vito como cuando unos locos "quileistas" atacan a un manifestante pacífico.

Igual, ni más ni menos. Curiosamente no he visto críticas de lo primero por aquí. Ah y Vito Quiles me cae como el culo.
#3 Zamarro
#1 Tan mal esta cuando los "rebeldes" atacan al conde Dooku como cuando unos locos "imperielistas" atacan a un manifestante pacifico.
Igual, ni más ni menos. Curiosamente no he visto críticas de lo primero por aquí. Ah y Dooku me cae como el culo. ( Version Star Wars)

Tan mal esta cuando los "judios" atacan a Goebbels como cuando unos locos "nazis" atacan a un manifestante pacifico.
Igual, ni más ni menos. Curiosamente no he visto críticas de lo primero por aquí. Ah y Goebbels me cae como el culo. ( version alemania año 1940)

Pues si, parece se que se puede aplicar a cualquier momento y epoca, solo cambiando a los implicados
Findeton #4 Findeton
#3 Claro, claro, Quiles es Goebbels.

En fin, te dejo hablado de Star Wars, que es tu nivel.
#5 Zamarro *
#4 Quiles es mentiroso, manipulador, usa el marketing a su favor, repite mucho sus mentiras hasta que muchos que le siguen creen que es verdad.
Esta claro que no es Goebbels, ni se le parece, pero q intenta imitarlo, claro que si.
Y aqui me quedo con star wars, que me comprado un sable de luz y voy a entrenar mi escena de fin de año :-)
