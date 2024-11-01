edición general
No ocurre nada relevante en Gaza, según informan los cero periodistas que quedan allí con vida

Aunque hasta ahora la situación en Gaza era preocupante y todo indicaba que Israel estaba cometiendo un genocidio sistemático contra el pueblo palestino y asesinando a periodistas impunemente, de golpe todas esas informaciones han dejado de llegar a las redacciones de todo el planeta, lo que indica que ya no estaría ocurriendo nada relevante allí. “Debe estar muy tranquila la zona porque nuestros periodistas hace días que no nos envían ningún reportaje. No debe estar ocurriendo nada relevante allí, de lo contrario habrían dicho algo”

Cehona #1 Cehona
Han puesto una webcam hasta que la localizen y la tiren con un misil perforador.
Las cámaras son muy peligrosas.
Gry #2 Gry *
#1 Más o menos fue la excusa que pusieron para su última matanza de periodistas, que vieron cámaras y pensaron que eran de Hamás.

www.israelnationalnews.com/news/413828
