Si no lleva leche, que no lo llamen queso (ni 'keso', ni no-queso, ni parecido al queso...)

Europa restringe la nomenclatura de productos vegetales y les prohíbe hacer cualquier referencia a lácteos. El pasado 23 de octubre el Parlamento votó a favor de la enmienda 171... se votaba también la 165, que fue rechazada. Ésta pretendía prohibir las denominaciones 'filete', 'embutido' o 'hamburguesa' a productos no cárnicos, elaborados con vegetales. El reglamento ya impedía usar 'leche', 'nata', 'mantequilla' o 'queso' a productos no derivados de la leche (de ahí que las 'leches' de soja o almendras ya no sean tal, sino 'bebidas')