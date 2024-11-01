No hay por qué peritar las grabaciones y el acoso no tiene que ser repetido

No seréis pocos los trabajadores que sufráis acoso laboral demostrable con grabaciones, pero algún supuesto "profesional" os diga que el acoso tenga que durar bastante tiempo y/o que sea obligatorio que las grabaciones las “verifique” un perito que os cobraría muchísimo. Pero ambas cosas son falsas. Los listillos que dicen lo de la duración y las peritaciones son los mismos que, hasta hace poco, aún decían que en los juicios no se podían presentar grabaciones realizadas sin conocimiento del empresario.