No hay por qué peritar las grabaciones y el acoso no tiene que ser repetido

No seréis pocos los trabajadores que sufráis acoso laboral demostrable con grabaciones, pero algún supuesto "profesional" os diga que el acoso tenga que durar bastante tiempo y/o que sea obligatorio que las grabaciones las “verifique” un perito que os cobraría muchísimo. Pero ambas cosas son falsas. Los listillos que dicen lo de la duración y las peritaciones son los mismos que, hasta hace poco, aún decían que en los juicios no se podían presentar grabaciones realizadas sin conocimiento del empresario.

#1 Febrero2027
En el artículo de hoy, Laboro celebra que el juez admita indicios, no pruebas. Con el fiscal general del Estado les parecía fascismo.
#2 fingulod
#1 No es lo mismo un juicio laboral que un juicio penal.
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca *
#1 Te equivocas, amigo. Una grabación es una prueba. Otra cosa es que sea determinante o no. Para eso está el juez. Si en la grabación no se distingue claramente que la voz sea la del acusado, o no se expresa claramente lo que ha dicho el denunciante, puede decidir que es insuficiente. Por el contrario, si el contenido es clarísimo e incontestable, o además está apoyado por otras pruebas, el juez no es imbécil y podrá hilar conjuntamente para decidir si la prueba es suficiente. Pero por cierto, has aprovechado para meter tu calzador de politiqueo de tu cuerda, qué raro.
