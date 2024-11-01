"No me gusta ser atacado": El jefe del Israel - Premier Tech responde a las amenazas

La controversia volvió a encenderse en Ruanda, durante la semana de los Campeonatos del Mundo de 2025. Allí, en Bugesera, Adams participaba en la inauguración de una instalación de BMX cofinanciada por él mismo cuando fue abordado por periodistas del Het Nieuwsblad. La pregunta era directa: ¿qué responder a las demandas de Premier Tech y del fabricante de bicicletas Factor, que han sugerido que mantener el nombre actual del equipo “ya no es viable” por la reacción política?