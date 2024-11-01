No: si un festivo cae en sábado, no tienen por qué darte un día libre

Las últimas sentencias, viralizadas en titulares sensacionalistas, no dicen que todo el mundo tiene derecho a un día libre si un festivo cae en sábado En los últimos días, hemos asistido a la proliferación de noticias en medios digitales sobre una supuesta sentencia del Tribunal Supremo según la cual, si un festivo cae en sábado, tendrás derecho a otro día por “haberlo perdido”. Desde USO, observamos con preocupación cómo, con demasiada frecuencia, se recurre al sensacionalismo para abordar cuestiones de derecho laboral.