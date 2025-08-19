edición general
4 meneos
261 clics
«No estudies más esto»: un algoritmo de LinkedIn predice las 3 profesiones que serán inútiles en 5 años (y las 3 de oro)

«No estudies más esto»: un algoritmo de LinkedIn predice las 3 profesiones que serán inútiles en 5 años (y las 3 de oro)

Las tareas mecánicas son el primer objetivo de la automatización, y aquí entran de lleno roles como el de operador de entrada de datos o incluso el de cajero de supermercado o entidad bancaria. Piensa en ello, la mayoría de estos procesos ya están siendo asumidos por sistemas automatizados y pagos sin contacto, haciendo que la intervención humana sea cada vez menos necesaria. Optimizar tu perfil profesional es el primer paso para alejarte de estos sectores. Otro de los sectores sentenciados es el del telemarketing tradicional, ese que se basa

| etiquetas: algoritmo , profesiones
3 1 0 K 32 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 32 actualidad
janatxan #1 janatxan
¿Linkedin? ¿Los que se dedican a inventarse interacciones con tu perfil para que les contrates el servicio premium? De esos no me creo ni los buenos días.
3 K 46
#4 eipoc
#1 para mi es la red social más tóxica de todas. El lameculismo y postureo que hay a las empresas y empresarios me produce arcadas continuas.

No creo que se pueda ver a nadie en búsqueda de empleo que publique fragmentos de Marx.
0 K 10
#5 kaos_subversivo
#1 como lei por aqui hace un tiempo, la unica red social donde los pibones persiguen a los frikis y estos pasan de ellas xD
0 K 11
mecha #3 mecha
"no estudies más esto", y empieza hablando, entre otros, de cajero de supermercado. O ha bajado mucho el nivel de los grados, o los supermercados están poniendo unas exigencias un poco elevadas.
1 K 14
Narmer #6 Narmer
#3 Irene Montero comenzó como cajera tras su paso por la universidad.
0 K 9
Apotropeo #2 Apotropeo
¿ Dónde se estudia para semental ?
0 K 10
#7 endy *
Un "algoritmo"
0 K 7

menéame