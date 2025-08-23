edición general
"No dudó ni un segundo en señalar una cuneta entre tres nogales": la primera exhumación que se hizo en España con métodos científicos

Emilio Silva, periodista y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) emprendió en marzo del año 2000 una búsqueda personal que acabaría marcando un antes y un después en la forma de abordar las fosas comunes del franquismo.

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Han pasado 47 años de democracia plena, más los 40 años de dictadura genocida nacionalcatólica, y miles de represaliados del franquismo siguen enterrados en las cunetas.
#2 DonaldBlake
#1 Más propio de un país africano que europeo.
Professor #3 Professor
#1 Siempre echándonos en cara a los fascistas lo de las cunetas; y, ¿donde querías que los enterrásemos, en medio de la calzada?
calamardox #4 calamardox
#3 en este caso fuisteis muy eficientes y pensasteis un poco si lo haces en medio de la calzada sería mucho más fácil descubrirlos y las cunetas son un mundo y siempre podéis parar el coche y mearos en ellas que eso es también muy típico de los fascistoides que dicen que con la orina del sol y sombra se van disolviendo los huesos desde luego que tenemos un país de pandereta gracias a vosotros a vuestros padres y a vuestros abuelos y a Paquito rana.
Professor #5 Professor
#4 a ver, los rojos eran ateos por lo tanto no tenían alma y no necesitaban una ceremonia religiosa, si se les impusiera un funeral católico sería un auténtico insulto hacia ellos, por lo tanto nosotros los fascistas quisimos que su materia orgánica fuera tratada acorde a sus deseos con el máximo respeto.

además, la materia orgánica de las fosas produciría hidrocarburos en el futuro para alimentar los millones de Seat 600 que la nación necesitaría,par ir a Benidorm de vacaciones y así al menos sus muertes no serían en vano
