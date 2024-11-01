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¿Por qué no deberías usar Google Maps en tu móvil durante largos períodos de tiempo?

Usar las funciones de Google Maps todo el tiempo no es lo más prudente para tu ciberseguridad y la vida útil de tu teléfono. Manténte bajo este límite de seguridad.

| etiquetas: google , maps , movile , smartphone
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5 comentarios
1 0 0 K 7 tecnología
Jakeukalane #2 Jakeukalane *
(...) el procesador trabaja al límite renderizando mapas y recalculando rutas en tiempo real.

Cuando pasa esto, se satura la memoria RAM. En cuanto el calor interno sube demasiado, el sistema aplica un frenado térmico, haciendo que el teléfono se vuelva lento, se trabe o tarde una eternidad en reaccionar.

El procesador no se vuelve lento porque se sature la memoria RAM sino porque se baja automáticamente la frecuencia del procesador para, efectivamente, intentar frenar la subida…   » ver todo el comentario
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#3 marcotolo
"los píxeles se desgastan de forma desigual" sera en ciertos tipos de pantalla que produce quemados
por lo demas estan diciendo que es malo usar el movil con aplicaciones demandantes como juegos o emuladores resumiendo,
me parece bastante chorras el articulo...
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#4 mcfgdbbn3
#3: Vibe copywriting. :-P
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tul #1 tul
para empezar no deberias tener instalada la mierda de google en tu movil, ni la de meta
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Kantinero #5 Kantinero
Huye de guguel....
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menéame