Lo que no te cuentan sobre Maduro y Venezuela. Ha sido torpedeada desde dentro y desde fuera  

Siempre se habla de lo mal que está la economía venezolana con Maduro, pero nunca se habla de que fue torpedeada desde fuera (sanciones de Estados Unidos) y desde dentro (boicot de los grupos opositores).

Antipalancas21
#14 Ahora volverán alli, no
Pertinax
#16 Jamás. Y no he contado apenas nada. Eso es algo que se daba por asumido, como pagar el IVA.
Antipalancas21
#17 Pero si ya va a haber democracia y buenos mandatarios aunque no tengan petroleo ya.
Pertinax
#18 Mi tío emigró votando a HB y ahora vota al PP y escucha a Federico por las mañanas. Ese es el nivel de rebote que tiene. xD
Antipalancas21
#21 Y su vena se te ha pegado, verdad
Pertinax
#22 Si nos escuchases discutir se te quitarían esos prejuicios chorras que tienes. Me llama Stalin, no te digo más. xD
Casiopeo
Corrupción e incompetencia gestora, tambien.
CharlesBrowson
Entre bomberos no se pisan la manguera...pero entre chavistas...con el hacha por la espalda en cuanto te pongas a danzar merengue
Kmisetas
#23 Gracias por los datos extra, es realmente complicado debatir con la cantidad de propagandistas que hay en esta web.

Se toman la ideología como un partido de fútbol, todo lo que no sea ser un fanático de izquierdas es ser poco menos que Hitler en este pozo de mierda.
OCLuis
Vamos, que le han hecho un podemos en toda regla y exactamente por el mismo motivo.
Kmisetas
#1 Claro, todo culpa de “fuera” y de la “oposición”, el comodín eterno. Datos reales: el PIB venezolano cayó más de un 50 % entre 2013 y 2018, antes de las sanciones petroleras de 2019. La producción de PDVSA pasó de 3 millones de barriles diarios en 1998 a menos de 1 millón ya en 2018 por purgas, corrupción y expropiaciones. La hiperinflación arranca en 2017 tras años de controles de precios y emisión salvaje, no por sanciones.

El “boicot” consiste en que el Estado arruinó el sector privado, confiscó empresas, destruyó la moneda y luego huyeron 7 millones de personas. Si eso es “torpedeo externo”, entonces imprimir billetes sin respaldo y poner militares a gestionar refinerías es economía avanzada.
OCLuis
#6 ... y ahora todo eso se va a arreglar cuando los yankis se lleven el petroleo para hacer más ricos aún a los halcones que compraron voluntades para que el ser humano más corrupto e indeseable del planeta pudiera dirigir la nación más belicosa del mundo y hacer precisamente lo que ha hecho, te ha faltado decir.
2 K 48
Kmisetas
#8 Trump es un chiflado imperialista, eso no quita que Maduro estando en una cárcel de por vida ofrecerá una oportunidad de prosperar al pueblo venezolano.

Ahora por lo menos no tendrán a un tarado ladrón robándoles las elecciones.
Mltfrtk
#6 Menuda manera de mentir. Si hubieras visto el vídeo no habrías hecho el ridículo.
Pertinax
#10 Familiares míos tenían un hotelito de carretera en Venezuela. Dos habitaciones tenían que estar continuamente a disposición del mando militar de la zona. Siempre. Y gratis. Malvendieron y se volvieron. Esa es la realidad económica de Venezuela, que afecta a todos los ámbitos civiles, y no la que pretendéis los revolucionarios de Cheetos y Netflix españoles.
2 K 43
balancin
La economía de Venezuela cae del 2013 por la mala gestión del petróleo y la dependencia de los precios.

En el 2015 la situación es insostenible y se largan ese año 1,8 millones de personas muchos a pie.
8 millones en total
Entre 2012 y 2015, la emigración de venezolanos creció un 2.889 %.[41]

es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_refugiados_venezolana

Las sanciones comienzan el 2015 a los corruptos políticos (no afectan a economía)

El 2016 la situación empeora para los…  media   » ver todo el comentario
wata
#23 Ya veo que os gusta el intervencionismo yanki.
balancin
#26 eso es una falacia wata wata
ldoes
#23 Pues en esa gráfica veo que la riqueza del país entró con Hugo Chávez y se esfumó con Maduro.
balancin
#28 si es lo que quieres ver. Es un intento de salvar la maletas del barco hundido.

Lo cierto es que Maduro no está haciendo nada diferente que Chávez.
Te falta agregar otra gráfica con el precio del petróleo y ponerla encima del período de Chávez.

Chávez es el artífice de la dependencia petrolera venezolana. Pero tuvo suerte de coincidir con precios altos.

La enfermedad holandesa la llaman.
Chávez destruyó toda la industria metalúrgica. Y la hidroeléctrica también se deterioró, igual que la petrolera. Y cero inversión privada, claro
wata
#6 Y eso que tiene que ver conque USA de un golpe de mano para quedarse el petróleo gratis?
balancin
#25 nada. Lo de #6 tiene que ver con el vídeo del meneo. Tú por otro planeta.

#29 si lo vió y ya de comienzo encaja una mentira.
La crisis (y el subsiguiente éxodo) comienzan antes del 2015. Se ve en cualquier gráfica.

Luego menciona:.
- sanción del 2015. No es una sanción económica, sino a los dirigentes.
- "torpedeo desde la oposición" una excusa. La oposición lleva la industria privada y es totalmente apartada de los negocios del gobierno. Es decir: petróleo, minería,…   » ver todo el comentario
Guarrior
#6 vamos, que no te has visto el vídeo
Kmisetas
#29 Por supuesto puesto que no, esto es Meneame. Además no pienso darle visitas a propagandistas, faltaría más.
Guarrior
#32 entonces qué vas diciendo de debatir? xD tú vienes aquí a soltar tu panfleto y punto, no te quejes de que te tratemos como un panfletario
Supercinexin
#1 Un Podemos pero a lo bestia. En 1999 ya veías a los derechistas venezolanos una vez ganadas las elecciones Hugo Chávez hablando de "dictadura" , pidiendo intervenciones USAnas, pidiendo a Aznar que apoyase Golpes de Estado, holdeando bienes y servicios para sabotear las cadenas de suministro del país y crear una carestía artificial y hasta llamar al magnicidio del Presidente Electo en sus medios de comunicación privados (qué dictadura más rara).

Año 1999-2000. Quienes tenemos una edad nos acordamos perfectamente.

Y así hasta hoy.

Pero seh, "la corrupción", "el Socialismo", "la dictadura", etcétera.
Jacusse
Por qué los sancionaron?
Poligrafo
#2 Por no regalar los recursos a las empresas yankis, que pregunta...
Vindicta
Y desde dentro (muy posiblemente Delcy)
encurtido
La deriva de este hermano Garzón por convertirse en meme es desconcertante. En general su contenido creo que produce más viraje a la derecha que al revés.
KLKManin
Eduardo Garzón es un referente. No hos avéis enterao que Maduro realmente era un gran gestor.
Amoniaco
En el 92 chavez bombardeo caracas en su intento de golpe de estado, causando 400 muertos civiles.
Kmisetas
Todo lo que he dicho es contrastable, tu video es pura propaganda.
Guarrior
#12 el vídeo aporta fuentes de todo
0 K 9

