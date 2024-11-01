Lo que no te cuentan sobre Maduro y Venezuela. Ha sido torpedeada desde dentro y desde fuera  

Siempre se habla de lo mal que está la economía venezolana con Maduro, pero nunca se habla de que fue torpedeada desde fuera (sanciones de Estados Unidos) y desde dentro (boicot de los grupos opositores).
Se toman la ideología como un partido de fútbol, todo lo que no sea ser un fanático de izquierdas es ser poco menos que Hitler en este pozo de mierda.
El “boicot” consiste en que el Estado arruinó el sector privado, confiscó empresas, destruyó la moneda y luego huyeron 7 millones de personas. Si eso es “torpedeo externo”, entonces imprimir billetes sin respaldo y poner militares a gestionar refinerías es economía avanzada.
Ahora por lo menos no tendrán a un tarado ladrón robándoles las elecciones.
En el 2015 la situación es insostenible y se largan ese año 1,8 millones de personas muchos a pie.
8 millones en total
Entre 2012 y 2015, la emigración de venezolanos creció un 2.889 %.[41]
Las sanciones comienzan el 2015 a los corruptos políticos (no afectan a economía)
El 2016 la situación empeora para los… » ver todo el comentario
Lo cierto es que Maduro no está haciendo nada diferente que Chávez.
Te falta agregar otra gráfica con el precio del petróleo y ponerla encima del período de Chávez.
Chávez es el artífice de la dependencia petrolera venezolana. Pero tuvo suerte de coincidir con precios altos.
La enfermedad holandesa la llaman.
Chávez destruyó toda la industria metalúrgica. Y la hidroeléctrica también se deterioró, igual que la petrolera. Y cero inversión privada, claro
#29 si lo vió y ya de comienzo encaja una mentira.
La crisis (y el subsiguiente éxodo) comienzan antes del 2015. Se ve en cualquier gráfica.
Luego menciona:.
- sanción del 2015. No es una sanción económica, sino a los dirigentes.
- "torpedeo desde la oposición" una excusa. La oposición lleva la industria privada y es totalmente apartada de los negocios del gobierno. Es decir: petróleo, minería,… » ver todo el comentario
Año 1999-2000. Quienes tenemos una edad nos acordamos perfectamente.
Y así hasta hoy.
Pero seh, "la corrupción", "el Socialismo", "la dictadura", etcétera.