«Si no lo comemos, el cochino negro canario desaparecerá»

Ramis, catedrático de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de Murcia mantiene una estrecha relación profesional desde hace 18 años con razas minoritarias de cerdos como el chato murciano, de su región, el porco celta gallego y el cochino negro de Canarias. Sobre los tres versa el proyecto que encabeza. Aclara que hay otros como el negro mallorquín, el gochu asturcelta de Asturias o el euskal txerría vasco y que «nos hubiera gustado contar con ellos también, pero por distintas razones no fue posible».