edición general
10 meneos
32 clics
«Si no lo comemos, el cochino negro canario desaparecerá»

«Si no lo comemos, el cochino negro canario desaparecerá»

Ramis, catedrático de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de Murcia mantiene una estrecha relación profesional desde hace 18 años con razas minoritarias de cerdos como el chato murciano, de su región, el porco celta gallego y el cochino negro de Canarias. Sobre los tres versa el proyecto que encabeza. Aclara que hay otros como el negro mallorquín, el gochu asturcelta de Asturias o el euskal txerría vasco y que «nos hubiera gustado contar con ellos también, pero por distintas razones no fue posible».

| etiquetas: cochino negro , gochu asturcelta , canarias , comer , extinguir
8 2 0 K 120 actualidad
12 comentarios
8 2 0 K 120 actualidad
#3 mstk
Que lo toreen.
5 K 74
#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Si no hay negocio, esta raza artificial, desaparecerá. ¿Y cuál es el problema? Es el jabalí el que se debe conservar, no las variantes domésticas, y no hay pocos precisamente.
1 K 26
#12 DatosOMientes
#2 Para el que quiere vivir de él, muchos. Para los demás, absolutamente ninguno.
0 K 10
Guanarteme #7 Guanarteme
Gloria eterna al cochino negro y a papearlo todos para que no se extinga, entonces.
1 K 24
Pointman #6 Pointman
Bueno, si hay que hacer el sacrificio... iré encendiendo el fuego para el churrasco. :-D
0 K 13
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Para vender hay que darse a conocer. Y hasta este mismo momento desconocía la existencia de esta raza.

Luego está la paradoja taurina, ¿merece la pena existir cuando estás destinado a ser un mero producto de consumo?
0 K 12
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 ¿Cuál es la diferencia con el cochino negro canario, en lo de ser un mero producto de consumo?
0 K 16
oceanon3d #9 oceanon3d *
#5 Cerdo negro canario

El cerdo está presente en las islas Canarias desde la llegada de los aborígenes canarios. Los restos más antiguos que se han encontrado provienen de La Palma, pero están presentes en la mayor parte de los yacimientos arqueológicos con material datado en menos de 2500 años. Esta raza porcina prehispánica tenía probablemente un origen norteafricano, y los aborígenes canarios obtenían de ellos carne, manteca para conservas, pieles con las que vestir y huesos para…   » ver todo el comentario
1 K 20
astronauta_rimador #8 astronauta_rimador
#4 pues como las ovejas, las vacas, las gallinas, etc etc
0 K 9
asola33 #10 asola33 *
"Mejor nunca haber sido" David Benatar.
Estos animales (y todos) tienen más sufrimiento que satisfacción.
0 K 11
Estoeslaostia #11 Estoeslaostia
Que los tiren de campanarios.
Lanzearlos estaría feo....
0 K 8
DarthMatter #1 DarthMatter *
Pues habrá que intentar exportarlo ...
... a Marruecos, a Turkía, a Egipto, a Arabia, a Pakistán, o a Indonesia, ... por ejemplo.
0 K 7

menéame