más visitadas
9827
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
4112
clics
Evolución de la Audiencia de MENEAME.NET (periodo enero-julio 2025).
4245
clics
Choque de dos buques de la Armada China intentando expulsar a un buque de la Armada filipina
6352
clics
Mujer selk'nam cargando a su hijo en la espalda en 1923 [ENG]
4667
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
más votadas
429
Madrid abre becas de FP solo para academias privadas y con rentas de hasta 144.000 euros
545
La carta de despedida del periodista Anas al Sharif: "Sepan que Israel ha logrado matarme"
361
Podemos exige que la Iglesia sufrague la reparación de la mezquita de Córdoba, e IU que se revierta su inmatriculación
572
De 1994 a 2024 el salario real en España ha subido apenas un 2,7% sin embargo la cesta de la compra lo ha hecho un 63% y el ocio un 52%
418
El fondo estatal de pensiones de Noruega retira sus inversiones en Israel [EN]
27
meneos
117
clics
No, los bulos ya no hacen gracia: la fórmula de Xabier Fortes para dar la batalla a los vendedores de odio
"Los bulos se han convertido en un arma tóxica de esta guerra híbrida contra el sistema democrático, en terreno bien abonado por los pseudomedios
|
etiquetas
:
actualidad
,
periodismo
,
política
,
sociedad
,
desinformación
22
5
0
K
367
actualidad
8 comentarios
22
5
0
K
367
actualidad
#3
Asimismov
#_1
¿Y eso lo dices por OKdiario, eldelbate, delojete, avc, el mundo, la razón, vocento, Infobae, prensa española, cope, onda cero, ..? ¿ Verdad?
4
K
71
#4
vicvic
#3
A nada que hayas visto su programa en 24h puedes constatar que es cierto. Antes era más neutral, pero ahora es muy descarado su alineamiento con los poderes de Moncloa. El resto de medios que citas no son públicos, así que la comparación no procede.
0
K
12
#5
Asimismov
#4
suelo seguir el programa y no veo seguidismo ni al PSOE ni al gobierno, lo que si puedo apreciar es la defensa de la democracia y la responsabilidad periodistica, incluso he visto los programa donde invitaron a Olona y a Millán y como les afeaban las mentiras y los insultos a los presentes y ausentes vergonzoso.
3
K
40
#1
alcama
Contexto: le han pillado de conchabeo con Yolanda Díaz, junto otros tertulianos afines .
Si el periodismo no fiscaliza el poder y se dedica a hacer labor de propaganda para los políticos, entonces no es periodismo
9
K
54
#6
Pepepaco
#1
¿Tertulianos afines? En la comida había periodistas de El Mundo, La Razón, Cope, ABC y hasta Telemadrid.
¿Conchabeo? Una comida que se pagó «a la catalana», cada cual se pagó lo suyo y tocaron a 40 € por barba, a mí no me parece ningún conchabeo.
¿Estás diciendo entonces que los periodistas de El Mundo, La Razón, Cope, ABC y Telemadrid «no fiscalizan el poder y se dedica a hacer labor de propaganda» para Yolanda Díaz? Poco los has leído/escuchado tú a estos medios.
4
K
52
#7
alcama
#6
Es dificil criticar a una politica si te vas de barbacoa con ella.
Son todos tertulianos afines , colaboradores de TVE y/o La Sexta.
Si lo hubiese hecho Feijoo dirias que compra periodistas
0
K
5
#2
Aergon
Es difícil no pensar que el péndulo se ha escorado a la derecha en todo el planeta
Buen artículo pero esa frase me ha recordado a las "giras mundiales" que luego se quedan en media docena de países occidentales.
0
K
11
#8
Penetrator
Lo dice como si en algún momento hubieran tenido gracia...
0
K
11
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
