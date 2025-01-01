edición general
No, los bulos ya no hacen gracia: la fórmula de Xabier Fortes para dar la batalla a los vendedores de odio

No, los bulos ya no hacen gracia: la fórmula de Xabier Fortes para dar la batalla a los vendedores de odio

"Los bulos se han convertido en un arma tóxica de esta guerra híbrida contra el sistema democrático, en terreno bien abonado por los pseudomedios

Asimismov
#_1 ¿Y eso lo dices por OKdiario, eldelbate, delojete, avc, el mundo, la razón, vocento, Infobae, prensa española, cope, onda cero, ..? ¿ Verdad?
4
vicvic
#3 A nada que hayas visto su programa en 24h puedes constatar que es cierto. Antes era más neutral, pero ahora es muy descarado su alineamiento con los poderes de Moncloa. El resto de medios que citas no son públicos, así que la comparación no procede.
0
Asimismov
#4 suelo seguir el programa y no veo seguidismo ni al PSOE ni al gobierno, lo que si puedo apreciar es la defensa de la democracia y la responsabilidad periodistica, incluso he visto los programa donde invitaron a Olona y a Millán y como les afeaban las mentiras y los insultos a los presentes y ausentes vergonzoso.
3
alcama
Contexto: le han pillado de conchabeo con Yolanda Díaz, junto otros tertulianos afines .

Si el periodismo no fiscaliza el poder y se dedica a hacer labor de propaganda para los políticos, entonces no es periodismo
9
Pepepaco
#1 ¿Tertulianos afines? En la comida había periodistas de El Mundo, La Razón, Cope, ABC y hasta Telemadrid.
¿Conchabeo? Una comida que se pagó «a la catalana», cada cual se pagó lo suyo y tocaron a 40 € por barba, a mí no me parece ningún conchabeo.
¿Estás diciendo entonces que los periodistas de El Mundo, La Razón, Cope, ABC y Telemadrid «no fiscalizan el poder y se dedica a hacer labor de propaganda» para Yolanda Díaz? Poco los has leído/escuchado tú a estos medios.
4
alcama
#6 Es dificil criticar a una politica si te vas de barbacoa con ella.
Son todos tertulianos afines , colaboradores de TVE y/o La Sexta.
Si lo hubiese hecho Feijoo dirias que compra periodistas
0
Aergon
Es difícil no pensar que el péndulo se ha escorado a la derecha en todo el planeta
Buen artículo pero esa frase me ha recordado a las "giras mundiales" que luego se quedan en media docena de países occidentales.
0
Penetrator
Lo dice como si en algún momento hubieran tenido gracia...
0

