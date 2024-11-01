edición general
El nivel que ha alcanzado España creando aventuras gráficas al estilo de los 90 es exageradamente bueno, y The Dark Rites of Arkham lo vuelve a demostrar

Con tres juegos comerciales a sus espaldas (y más disponibles de manera gratuita) creo que ya se puede constatar que lo que está consiguiendo José María Meléndez con su estudio Postmodern Adventures no es ni casualidad ni una buena racha; es, sencillamente, maestría. Lo notas al volver a ponerte delante de cada uno de sus puzles cuya cadena lógica funciona como la de un reloj suizo.
Mientras que muchas aventuras gráficas se centran en tratar ferozmente de desafiar al jugador, The Dark Rites of Arkham hace algo más inteligente.

babuino #1 babuino
Lo que disfruté el género de la aventuras gráficas. En los 90, claro. Ahora el género está medioescondido en un nicho minúsculo. Me sigue gustando, pero los píxeles como puños en monitodes de 27" o en TV de 65" me provocan mareos y conjuntivitis a partes iguales. Aventura gráfica, siempre... pero, por favor, un poquito más de resolución y modernidad en la parte "gráfica".
