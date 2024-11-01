Nintendo contra la IA generativa, la compañía de Switch estaría presionando al gobierno japonés para que se oponga a la tecnología

El uso de Inteligencia Artificial en el desarrollo de videojuegos lleva unos años en alza y no parece tener techo, se ha visto en diversas IP de PS5 y Xbox, pero la Gran N parece estar en contra. Además, cada vez más empresas -como DeNA- desarrollan IA con sus propios datos. Nintendo, por ejemplo, evita usar IA generativa para proteger su propiedad intelectual y está presionando al gobierno. Es de sobra conocido que Nintendo protege sus propiedades intelectuales con uñas y dientes, no permite la emulación.