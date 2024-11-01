Los niños que son extremadamente tímidos tienen estos hábitos que no pueden evitar, según la psicología

Hay niños que parecen tener un mundo entero guardado dentro, pero que a la hora de compartirlo se esconden detrás de su silencio. No es que no quieran, es que la timidez —cuando es muy intensa— se convierte en un filtro a través del cual miran y viven todo lo que les rodea. Desde la psicología sabemos que estos pequeños no son simplemente “vergonzosos”, sino que desarrollan ciertos hábitos casi automáticos que los acompañan en su día a día.