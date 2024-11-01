edición general
10 meneos
195 clics
Los niños que son extremadamente tímidos tienen estos hábitos que no pueden evitar, según la psicología

Los niños que son extremadamente tímidos tienen estos hábitos que no pueden evitar, según la psicología

Hay niños que parecen tener un mundo entero guardado dentro, pero que a la hora de compartirlo se esconden detrás de su silencio. No es que no quieran, es que la timidez —cuando es muy intensa— se convierte en un filtro a través del cual miran y viven todo lo que les rodea. Desde la psicología sabemos que estos pequeños no son simplemente “vergonzosos”, sino que desarrollan ciertos hábitos casi automáticos que los acompañan en su día a día.

| etiquetas: niños , tímidos , hábitos , psicología , vergüenza , estudio
9 1 0 K 144 ciencia
4 comentarios
9 1 0 K 144 ciencia
#1 Celsar
Los niños tímidos no pueden evitar actuar como niños tímidos...
0 K 11
#2 webslin
Los niños tímidos están perfectamente bien. Los que tienen problemas son los extrovertidos.
0 K 6
joffer #3 joffer
Y el último hábito te sorprenderá.
0 K 10
#4 Otrebla8002
Supongo que este resultará novedoso para la gente extrovertida. Los que siempre hemos sido tímidos e introvertidos, vivimos con estos hábitos desde siempre.
0 K 11

menéame