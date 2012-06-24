Niños de 2 y 3 años pintan un cuadro, lo cuelgan en ARCO y los asistentes creen que vale 15.000 euros  

Los que contemplaron el cuadro describieron que podía representar flores, la desesperación por buscar un camino nuevo, un cuadro complejo con mucha meditación, con una gran carga erótica o que era la obra de un pintor con mucha experiencia.
Hay obras de arte que son auténtica mierda y están muy valoradas justamente por trolear a la industria del arte.
es.m.wikipedia.org/wiki/Mierda_de_artista
El arte ,ese mundo de sinvergüenzas
