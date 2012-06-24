edición general
Niños de 2 y 3 años pintan un cuadro, lo cuelgan en ARCO y los asistentes creen que vale 15.000 euros

Los que contemplaron el cuadro describieron que podía representar flores, la desesperación por buscar un camino nuevo, un cuadro complejo con mucha meditación, con una gran carga erótica o que era la obra de un pintor con mucha experiencia.

DayOfTheTentacle
Lo que le cuesta a la gente reconocer que no entiende de algo o que no lo sabe.
mcfgdbbn3
#2: Es que lo peor es que quedas como un NPC programado mediante inteligencia artificial. xD Al menos el de #Jumanji podías saber bien que habías llegado al fin de la conversación y que no te iba a contar nada interesante más. xD xD xD
DayOfTheTentacle
#5 Si se ven en el vídeo no vuelven a pisar un museo en la vida xD
Gry
Que lo subasten, explicando toda la historia, a ver cuánto pujan por él.

Hay obras de arte que son auténtica mierda y están muy valoradas justamente por trolear a la industria del arte.

es.m.wikipedia.org/wiki/Mierda_de_artista
janatxan
Las obras de arte valen lo que uno esté dispuesto a pagar. Especulación pura y dura.
Jaime131
Lo vi en la tele, me partía la caja con las opiniones de la gente.
_3948
Un cuadro atribuible a va Gogh puede valer millones,el mismo cuadro si se descubre que lo pintó el vecino de al lado,no valdrá nada
El arte ,ese mundo de sinvergüenzas
g3_g3
Jajaja me ha recordado al cuadro "Torbellino de amor" que un día estuvo colgado en el Guggenheim de Bilbao. xD

notocarporfavor.wordpress.com/2012/06/24/torbellino-de-amor-de-mike-ne
angeloso
Bueno, pero es que la industria del arte moderno tiene una función muy clara: blanquear dinero. Así que es totalmente válido.
sliana
es la gracia del arte. si un grupo de personas que tienen 15k cree que algo vale 15k, para ellos vale 15k y se lo pueden comprar unos a otros por ese dinero o mas. dependiendo de lo ansias que sean por tenerlo.
