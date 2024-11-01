"El niño, el topo, el zorro y el caballo": el "sucesor de El Principito" que llena de esperanza a todas las edades

El topo pregunta: “¿Qué quieres ser cuando seas mayor?” y el niño responde: “Amable”. En las palabras que estos cuatro amigos intercambian, encontramos lecciones vitales expresadas con abrumadora sencillez. También encontramos temas tan importantes como la salud mental, la tristeza, la inseguridad, la amabilidad, la esperanza, el amor y la amistad. Cada personaje simboliza una parte del autor y de todo el mundo. El niño es curioso; el zorro, desconfiado; el caballo, sabio; y el topo, entusiasta... y un poco goloso.