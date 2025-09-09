edición general
3 meneos
34 clics

El niño sudafricano que hizo un crowdfunding para entrenar a prueba con el Sporting

En un primer mensaje, la madre del jugador explicaba que su hijo de 14 años procedente de Gqeberha, en Cabo Oriental (Sudáfrica), habría recibido la oportunidad de su vida: «¡La posibilidad de asistir a unas prestigiosas pruebas de fútbol en el Real Sporting de Gijón, una academia de LaLiga 2 en la Segunda División Profesional de España!». Tal como se pudo ver en una carta que publicó la madre, la gestión se realizó a través de la agencia portuguesa Imbondeiro Sports Agency, gestionada por Jose D’Oliveira, un colaborador habitual del Sporting.

| etiquetas: crowdfunding , sporting
3 0 1 K 38 ocio
1 comentarios
3 0 1 K 38 ocio
Torrezzno #1 Torrezzno
Lo sorprendente no es el crowdfunding es que parece tener 14 años de verdad
0 K 14

menéame