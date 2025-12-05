edición general
Un niño indio de tres años se convierte en el jugador de ajedrez más joven de la historia tras ser reconocido por la FIDE

La Federación Internacional de Ajedrez reconoce a Sarwagya Singh Kushwaha con una calificación oficial a la edad de tres años, siete meses y 20 días

