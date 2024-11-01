El niño que evitó una inundación en los Países Bajos con su dedo

Gran parte de los Países Bajos se fundó sobre un terreno donde los neerlandeses le ganaron al mar durante siglos. Fue una obra de ingeniería hidráulica destacada y admirada por todo el mundo. En esta época salió la historia de "El héroe de Harlem”, un relato que tiene como protagonista a un niño de ocho años que salvó a su comunidad de una inundación con solo poner un dedo en la fuga de una compuerta. El problema de esta historia es que en realidad nunca sucedió pero el relato ha perdurado en el tiempo y muchos piensas que es cierto.