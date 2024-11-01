edición general
El niño que evitó una inundación en los Países Bajos con su dedo

Gran parte de los Países Bajos se fundó sobre un terreno donde los neerlandeses le ganaron al mar durante siglos. Fue una obra de ingeniería hidráulica destacada y admirada por todo el mundo. En esta época salió la historia de "El héroe de Harlem”, un relato que tiene como protagonista a un niño de ocho años que salvó a su comunidad de una inundación con solo poner un dedo en la fuga de una compuerta. El problema de esta historia es que en realidad nunca sucedió pero el relato ha perdurado en el tiempo y muchos piensas que es cierto.

Pertinax #2 Pertinax *
Yo no entiendo qué manía tiene #0 con cambiar los titulares para hacerlos aún más clickbait. Estás jodiendo envíos que pueden ser interesantes por tu afán literario.

Spoiler: La historia es un mito. #teahorrounclick
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Danny  media
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
niño con el dedito! (colleja de algun tercio español nivel god)
