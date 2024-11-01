Un niño de 13 años es acusado de intento de asesinato después de que dos alumnos fueran apuñalados en una escuela de Londres (ENG)

Un niño de 13 años ha sido acusado de intento de asesinato después de que dos alumnos fueran apuñalados en una escuela secundaria en el noroeste de Londres. El adolescente, que no ha sido identificado debido a su edad, deberá comparecer ante el tribunal de magistrados de Westminster el jueves. Se le acusa de intento de asesinato contra dos niños de 12 y 13 años, y de administrar ilegal y maliciosamente una sustancia tóxica a un tercer niño, presuntamente rociándolos con una sustancia no identificada. El incidente ocurrió el martes en el institu
