Para Niki Lauda el infierno es rojo y verde

Para Niki Lauda el infierno es rojo y verde

La historia de Niki Lauda y James Hunt, dos pilotos de Fórmula 1 con temperamentos opuestos: uno metódico y frío, el otro apasionado y temerario.

niki lauda , james hunt , formula 1
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Hay una canción dedicada a Niki Lauda
#2 Leon_Bocanegra *
#1 y otra a Keke Rosberg


Tardas demasiado
Cuando entro en boxes;
Te la estás jugando;
Yo soy keke rosberg
Yo soy keke rosberg
Y tu eres un mecánico fatal.

Me han adelantado
Todos los ferrari
Todos los mclaren
Y hasta un bugatti,
El de nuvolari
Eres un mecánico fatal.

¿Crees que soy un idiota?
¿Crees que soy villota?
Yo soy keke rosberg
Y llevo el número 6.
¿Crees que soy un idiota?
¿Crees que soy idiota?
¿Crees que soy villota?
Yo soy keke rosberg
Soy el rayo finlandés
Minun mini on keke…   » ver todo el comentario
Magog #4 Magog
Rush, peliculón
A raíz de verla leí sobre la vida de Hunt y no parecía un mal tipo

#1 oreja a la planchaaa
tatamka #5 tatamka
#1 de Los Petersellers
#3 Leon_Bocanegra
Y cambiando de deporte

Randy Mamola

youtu.be/A1TvqL93MHI?si=Ti3SpurEeo6gK3iL
