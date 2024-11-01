·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9425
clics
VÍDEO | Esther Vaquero se vuelve viral con su reacción a la entrega del Premio Planeta a Juan del Val
6775
clics
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
3828
clics
Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público
3638
clics
La confesión de Trump ¿Quién manda en la Casa Blanca?
3420
clics
Un Mortadelo inédito nos devuelve al maestro Ibáñez: el motivo que paró su publicación hace 11 años
más votadas
354
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
662
Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
416
Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 y las redes estallan en tuits y memes: "Ya solo falta la medalla al trabajo a Santiago Abascal
515
El colegio privado concertado de la niña que se suicidó en Sevilla no activó el protocolo antiacoso pese a haber sido denunciado por la familia
315
La madre de la niña que se suicidó en Sevilla denunció el acoso escolar en dos ocasiones "sin respuesta"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
62
clics
Para Niki Lauda el infierno es rojo y verde
La historia de Niki Lauda y James Hunt, dos pilotos de Fórmula 1 con temperamentos opuestos: uno metódico y frío, el otro apasionado y temerario.
|
etiquetas
:
niki lauda
,
james hunt
,
formula 1
3
1
0
K
48
cultura
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
48
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
Hay una canción dedicada a Niki Lauda
0
K
20
#2
Leon_Bocanegra
*
#1
y otra a Keke Rosberg
Tardas demasiado
Cuando entro en boxes;
Te la estás jugando;
Yo soy keke rosberg
Yo soy keke rosberg
Y tu eres un mecánico fatal.
Me han adelantado
Todos los ferrari
Todos los mclaren
Y hasta un bugatti,
El de nuvolari
Eres un mecánico fatal.
¿Crees que soy un idiota?
¿Crees que soy villota?
Yo soy keke rosberg
Y llevo el número 6.
¿Crees que soy un idiota?
¿Crees que soy idiota?
¿Crees que soy villota?
Yo soy keke rosberg
Soy el rayo finlandés
Minun mini on keke…
» ver todo el comentario
0
K
10
#4
Magog
Rush, peliculón
A raíz de verla leí sobre la vida de Hunt y no parecía un mal tipo
#1
oreja a la planchaaa
0
K
10
#5
tatamka
#1
de Los Petersellers
0
K
6
#3
Leon_Bocanegra
Y cambiando de deporte
Randy Mamola
youtu.be/A1TvqL93MHI?si=Ti3SpurEeo6gK3iL
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Tardas demasiado
Cuando entro en boxes;
Te la estás jugando;
Yo soy keke rosberg
Yo soy keke rosberg
Y tu eres un mecánico fatal.
Me han adelantado
Todos los ferrari
Todos los mclaren
Y hasta un bugatti,
El de nuvolari
Eres un mecánico fatal.
¿Crees que soy un idiota?
¿Crees que soy villota?
Yo soy keke rosberg
Y llevo el número 6.
¿Crees que soy un idiota?
¿Crees que soy idiota?
¿Crees que soy villota?
Yo soy keke rosberg
Soy el rayo finlandés
Minun mini on keke… » ver todo el comentario
A raíz de verla leí sobre la vida de Hunt y no parecía un mal tipo
#1 oreja a la planchaaa
Randy Mamola
youtu.be/A1TvqL93MHI?si=Ti3SpurEeo6gK3iL