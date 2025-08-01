edición general
Níger anuncia la nacionalización de una mina de oro de una empresa australiana

El gobierno de Níger anunció la nacionalización de la mina de oro Société des mines du Liptako (SML), que pertenecía a la compañía australiana McKinel Resources Limited. Así lo informó AFP, citando una declaración del presidente del país, Abdourahamán Tchiani. Tchiani afirmó que, debido a graves violaciones y con el fin de salvar «esta empresa estratégicamente importante», Níger decidió nacionalizar la SML. Las autoridades nigerinas señalaron que, desde que McKinel Resources Limited tomó el control de la SML, la mina se encontraba […].

Cuñado #4 Cuñado
El uranio a los franceses, el oro a los australianos... Esta junta militar está pidiendo una democratización occidental a gritos :tinfoil:
azathothruna #1 azathothruna
Menos oro para los carepalida.
#2 Suleiman
A ver si se lo hacen a los EEUU... En dos días invadidos.
jonolulu #3 jonolulu
Esto después de echar a los franceses y sus empresas de extracción de uranio
