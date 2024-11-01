edición general
Nieve visual: "La rara condición que me hace ver con 'interferencias'"

Nieve visual: "La rara condición que me hace ver con 'interferencias'"

Stone dijo que, pese a que cada vez más ópticos y oftalmólogos tienen en cuenta el trastorno, a veces un paciente puede tardar un tiempo considerable en encontrar a alguien que lo identifique.

De acuerdo con Visual Snow Initiative, una organización benéfica de Estados Unidos dedicada a la investigación de la nieve visual, aproximadamente el 56% de las personas con esta afección reciben un diagnóstico incorrecto.

En esta pone simulaciones: visualsnowman.com/es/nieve-visual-y-sintomas-asociados/

Los puntos azules existen! (Más o menos) Años con esta mierda y tiene nombre! Por sí a alguien le ayuda.
#1 Cualquier otra cosa descrita como Nieve Visual puede no ser «Nieve visual», o en realidad es una referencia al «Síndrome de Nieve Visual». A diferencia del Síndrome de Nieve Visual, el origen del síntoma de la Nieve Visual no es necesariamente importante en su definición.
Lo he intentado leer :hug: :-D, ahí he parado. Tú nos odias
Que se lo digan Sacarface  media
