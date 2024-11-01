Nieve visual: "La rara condición que me hace ver con 'interferencias'"

Stone dijo que, pese a que cada vez más ópticos y oftalmólogos tienen en cuenta el trastorno, a veces un paciente puede tardar un tiempo considerable en encontrar a alguien que lo identifique.
De acuerdo con Visual Snow Initiative, una organización benéfica de Estados Unidos dedicada a la investigación de la nieve visual, aproximadamente el 56% de las personas con esta afección reciben un diagnóstico incorrecto.
| etiquetas: nieve visual , puntos
Los puntos azules existen! (Más o menos) Años con esta mierda y tiene nombre! Por sí a alguien le ayuda.
Lo he intentado leer , ahí he parado. Tú nos odias