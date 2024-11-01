Una niebla rosa cubre el Reino Unido y la explicación a este fenómeno es física [ITA]  

El sur de Inglaterra se despertó hace unos pocos días cubierto por una especie de neblina rosa, pero no se debe a sustancias químicas en el aire sino al color resultante de la mezcla del rojo anaranjado del alba con el blanco azulado de la niebla normal. Esta mezcla además el resultado de dos fenómenos físicos de la luz conocidos como difusión de Rayleigh y difusión de Mie y este es exactamente el mismo motivo por el que en Marte, donde hay mucho polvo, el cielo es rosita mientras que el ocaso es azulado.