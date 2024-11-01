Nicaragua vive grandes días de Paz, Cariño y Esperanzas

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, destacó este miércoles, que Nicaragua vive días de Paz, cariño y esperanzas, donde la fe y la unidad del pueblo se consolidan como pilares fundamentales para avanzar hacia un porvenir de bienestar. "Grandes días los que vivimos gracias al Padre Celestial, días de Paz y cariño, días de fe, de esperanzas, de certezas, días de hermandad, de solidaridad, días de seguridad de tranquilidad, gracias a Dios", expresó.