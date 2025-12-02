Nicaragua libera presos políticos por aniversario de Gobierno, en medio de presión de EEUU

El Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la liberación de «decenas de personas» que permanecían detenidas, entre ellas, según pudo confirmar EFE y varios medios locales, presos políticos, una excarcelación que se produce por el aniversario de los 19 años del Ejecutivo en el poder y en medio de presiones de Estados Unidos.