Nicaragua libera presos políticos por aniversario de Gobierno, en medio de presión de EEUU

El Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la liberación de «decenas de personas» que permanecían detenidas, entre ellas, según pudo confirmar EFE y varios medios locales, presos políticos, una excarcelación que se produce por el aniversario de los 19 años del Ejecutivo en el poder y en medio de presiones de Estados Unidos.

#1 monseñuelo
Me alegra que de repente empiecen a aparecer presos políticos que antes negaban que existiesen
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
#1 Felicidades, la derecha está de enhorabuena porque están saliendo todos sus "presos políticos", como el bro Orlandete: El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, indultado por Trump de su condena por narcotráfico, sale de prisión

A ver si aquí metemos en cintura a las cloacas del PP y pueden respirar los represaliados políticos, salir de las cárceles y regresar los exiliados políticos forzosos.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Imposible, como van a liberar presos políticos si dicen que no tienen :troll:
#3 pozz
Y seguro que tambien se liberaron estos gracias a Zapatero :troll:
javierchiclana #6 javierchiclana
Los copresidentes :shit: no salen del bunker desde el 3 de enero
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
A Barrabás.
