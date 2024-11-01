Ni “tres o cuatro” ni 2.000 ni 2.317 ni 4.000 ni 20.000: Moreno Bonilla prefiere no conocer las víctimas reales del escándalo del cáncer de mama

Ahora, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, desgrana por provincias con precisión de cirujano el número total y concreto de las supuestamente afectadas por el fallo sanitario: 2.051 mujeres en Sevilla, 152 en Málaga, 80 en Cádiz, 14 en Granada, 10 en Almería, cinco en Huelva, y otras cinco en Jaén. La provincia de Córdoba es la única que no contabiliza ningún caso. En Huelva, el sindicato UGT denunció en octubre tras hacerse público el escándalo que los hospitales onubenses acumulaban una lista de espera de 3.000 mujeres para hacerse una mamo