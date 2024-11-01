edición general
Ni “tres o cuatro” ni 2.000 ni 2.317 ni 4.000 ni 20.000: Moreno Bonilla prefiere no conocer las víctimas reales del escándalo del cáncer de mama

Ahora, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, desgrana por provincias con precisión de cirujano el número total y concreto de las supuestamente afectadas por el fallo sanitario: 2.051 mujeres en Sevilla, 152 en Málaga, 80 en Cádiz, 14 en Granada, 10 en Almería, cinco en Huelva, y otras cinco en Jaén. La provincia de Córdoba es la única que no contabiliza ningún caso. En Huelva, el sindicato UGT denunció en octubre tras hacerse público el escándalo que los hospitales onubenses acumulaban una lista de espera de 3.000 mujeres para hacerse una mamo

| etiquetas: moreno bonilla , cribado , cáncer de mama , junta de andalucía
#4 soberao *
Antonio Sanz es el tonto útil del PP en Andalucía. Se comió todo el marrón de estar en la oposición en la época de Javier Arenas, de portavoz del grupo parlamentario del PP, y ahora le ha tocado comerse todo el marrón del escándalo de las pruebas del cáncer de mama. O es el que el PP coge de tonto para que se coma todo los marrones o es el gafe del partido, porque vaya suerte que tiene el artista.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Ya no es que el PP mate, es que tratan a sus votantes como a subnormales totalmente prescindibles, excepto el día que tienen que votar.
#5 soberao
#2 Aquí no solo toman por gilipollas al votante del PP sino a todos los ciudadanos, porque todo el mundo tiene un familiar o una persona cercana con cáncer y que una enfermedad donde el diagnóstico a tiempo sea clave para que puedas seguir viviendo lo tomen a cachondeo por sus negocios con las compañías privadas de sanidad es algo que clama al cielo.
Asimismov #6 Asimismov
Lo que no quiere Moreno Bonilla es que tú sepas cuánto casos hay.
Él lo sabe perfectamente y huye hacia delante con el manual de emergencias del Pepé.
#3 Quillotro
Ayuso tampoco quiere saber la cifra. Qué más da una más, una menos...
#1 Mesopotámico
La DANA 2.0. PP asesino y criminal
