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Ni sudokus ni crucigramas: el 'hobby' que protege tu cerebro contra el tiempo solo requiere unos prismático

Un estudio equipara el impacto de la observación de aves sobre el deterioro cognitivo con el aprendizaje de idiomas o la creación artística

| etiquetas: observación de aves , deterioro cognitivo , neurociencia , envejecimiento
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6 comentarios
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Jaime131 #1 Jaime131
¿Espiar a las vecinas de enfrente?
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#6 kondnado
#1 Con eso también se protege la próstata.
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ombresaco #2 ombresaco *
¿Alguien se apunta a una proposición de ley que prohiba y castigue con pena de muerte los titulares "ni XXX ni YYYY, esto es lo que blablabla" ?
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#3 Leon_Bocanegra
#2 en este caso el titular correcto sería :

Lo que los vendedores de sudokus y crucigramas no quieren que sepas y que ayudaría a proteger cierta parte del cuerpo humano
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ombresaco #4 ombresaco
#3 con un texto que no diga nada, y añada datos históricos irrelevantes, pero que interrumpan la publicidad, y a ser posible, con un "click para continuar" detrás de cada párrafo... pena de muerte al autor y esclavismo a familiares y descendientes por 3 generaciones
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#5 HangTheRich
#2 pero solo si la pena de muerte es por escafismo
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menéame