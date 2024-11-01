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Ni sudokus ni crucigramas: el 'hobby' que protege tu cerebro contra el tiempo solo requiere unos prismático
Un estudio equipara el impacto de la observación de aves sobre el deterioro cognitivo con el aprendizaje de idiomas o la creación artística
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#1
Jaime131
¿Espiar a las vecinas de enfrente?
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#6
kondnado
#1
Con eso también se protege la próstata.
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#2
ombresaco
*
¿Alguien se apunta a una proposición de ley que prohiba y castigue con pena de muerte los titulares "ni XXX ni YYYY, esto es lo que blablabla" ?
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#3
Leon_Bocanegra
#2
en este caso el titular correcto sería :
Lo que los vendedores de sudokus y crucigramas no quieren que sepas y que ayudaría a proteger cierta parte del cuerpo humano
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#4
ombresaco
#3
con un texto que no diga nada, y añada datos históricos irrelevantes, pero que interrumpan la publicidad, y a ser posible, con un "click para continuar" detrás de cada párrafo... pena de muerte al autor y esclavismo a familiares y descendientes por 3 generaciones
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#5
HangTheRich
#2
pero solo si la pena de muerte es por escafismo
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Lo que los vendedores de sudokus y crucigramas no quieren que sepas y que ayudaría a proteger cierta parte del cuerpo humano