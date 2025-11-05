edición general
Ni solos ni abandonados: el ardid para dejar a menores marroquíes en manos de la Administración (en modo Lectura)

Detención de 30 padres y madres marroquíes en Tarragona que hicieron pasar a sus hijos como si fueran menores no acompañados. La Generalitat y la Policía se han conjurado para acabar con este “fraude”, ya que supone dejar bajo tutela de la Administración a menores que ni están solos ni abandonados, sino que tienen a sus padres viviendo cerca de ellos. El ardid es una vía hacia la prosperidad: sus hijos llegan de forma segura a España, reciben manutención, alojamiento y estudios gratis y obtienen con celeridad permisos de residencia y trabajo.

La estrategia del cuco
Pues deberían ser 30 señores devueltos para toda su puta vida a Marruecos. Y los hijos de la mano con ellos. Que se rían de su puta madre.
#3 Los inmigrantes deben ser seleccionables. Esto es básico. El que no se comporte debe ser devuelto a sus orígenes, para que pueda venir otro, a ver si hay más suerte.

Esto, en general. Pero con los delincuentes habituales ya es incendiario.
Este país en temas de inmigración es una casa de putas
Mohamed Alami, presidente de la asociación de amigos del pueblo marroquí Itram, señala que es un problema antiguo para el que ya hay soluciones. “Hemos escrito al presidente del Gobierno, al ministro del Interior... Es muy fácil. La policía tiene el control de fronteras. Pues bien, si una familia entra con tres hijos, ha de salir con tres hijos”

Es que esto es de recibo digo yo.
Lo que faltaba..
#1 Seguridad, alojamiento, comida, educación, sanidad... Lo quieren todo los pidones estos, como si fuesen niños de verdad. Lo que faltaba...
Lo que es incompresible que no se devuelvan a los menores a su país y nos tengamos que hacer España a cargo de ellos.
Esto de cumplir las leyes internacionales con vecinos que no lo hacen es de imbéciles, la misma situación con todos esos países que no aceptan a sus nacionales, un absoluto despropósito.
Lo de no devolver los niños a sus familias es una aberración. Es indefendible, injustificable.

Evidentemente constituye una puerta abierta al fraude, como las otras injusticias.
