Ni solos ni abandonados: el ardid para dejar a menores marroquíes en manos de la Administración (en modo Lectura)

Detención de 30 padres y madres marroquíes en Tarragona que hicieron pasar a sus hijos como si fueran menores no acompañados. La Generalitat y la Policía se han conjurado para acabar con este “fraude”, ya que supone dejar bajo tutela de la Administración a menores que ni están solos ni abandonados, sino que tienen a sus padres viviendo cerca de ellos. El ardid es una vía hacia la prosperidad: sus hijos llegan de forma segura a España, reciben manutención, alojamiento y estudios gratis y obtienen con celeridad permisos de residencia y trabajo.
| etiquetas: menores , menas , marroquíes , fraude , detenciones
Esto, en general. Pero con los delincuentes habituales ya es incendiario.
Es que esto es de recibo digo yo.
Esto de cumplir las leyes internacionales con vecinos que no lo hacen es de imbéciles, la misma situación con todos esos países que no aceptan a sus nacionales, un absoluto despropósito.
Evidentemente constituye una puerta abierta al fraude, como las otras injusticias.