Ni solos ni abandonados: el ardid para dejar a menores marroquíes en manos de la Administración (en modo Lectura)

Detención de 30 padres y madres marroquíes en Tarragona que hicieron pasar a sus hijos como si fueran menores no acompañados. La Generalitat y la Policía se han conjurado para acabar con este “fraude”, ya que supone dejar bajo tutela de la Administración a menores que ni están solos ni abandonados, sino que tienen a sus padres viviendo cerca de ellos. El ardid es una vía hacia la prosperidad: sus hijos llegan de forma segura a España, reciben manutención, alojamiento y estudios gratis y obtienen con celeridad permisos de residencia y trabajo.