Ni en el inodoro, ni en el pomo de la puerta: la zona de la casa donde más microbios se acumulan y qué enfermedades podrías contraer

La humedad es la gran amenaza: favorece la aparición de hongos que provocan alergias y problemas respiratorios

sorrillo #2 sorrillo
En cualquier caso, los microbiólogos explican que es importante limpiar para desinfectar, pero sin que sea de forma muy abusiva. Y es que, convivir con bacterias es una forma de "entrenar" a nuestro sistema inmunitario.
angeloso #3 angeloso
Usa virus, hongos y bacterias como un todo.
alcama #1 alcama
Titular que bien podria firmar Huffington Post
