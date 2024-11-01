Ni hielo ni fuego: 'El Caballero de los Siete Reinos', una quijotada amable en el mundo de 'Juego de Tronos'

La nueva serie de HBO expande el universo de George R. R. Martin con una historia menos seria y sangrienta, pero llena de humanidad.La marca Juego de Tronos (2011-2019) firmó un hito televisivo durante la pasada década. No solo reformuló la forma en la que se adaptaba la literatura fantástica a la pantalla, apostando por la producción seriada en detrimento del cine al que estábamos acostumbrados, sino también en la forma en que contaba esas historias: menos ingenua, más cruda y, sobre todo, sangrienta y visceral.