·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8597
clics
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
6282
clics
El PP empieza a mandar ayuda
5808
clics
Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"
4087
clics
Detenido el dirigente de VOX Pedro Bayonas y su novia Sheila Muñoz por la agresión al periodista Román Cuesta
3939
clics
Un perro con un enorme tatuaje en su lomo genera polémica en una feria de mascotas
más votadas
846
Detenido el dirigente de VOX Pedro Bayonas y su novia Sheila Muñoz por la agresión al periodista Román Cuesta
651
Marlaska revela que Castilla y León, Galicia y Extremadura no participan en el grupo de trabajo para definir el inventario de medios de lucha contra los incendios
409
Carlos de Andrés denuncia la masacre en Gaza durante la protesta contra el equipo Israel en la Vuelta: "Genocidio tremendo"
302
El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León legalizó una vivienda en un parque natural al empresario que contrató a su hijo
302
Cruzando el umbral
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
85
clics
“Ni andaluces, ni manchegos, ni valencianos: nosotros somos murcianos”
‘Seremos pequeños, pero no somos ni andaluces, ni manchegos, ni valencianos, somos murcianos. Fuimos reino, después provincia y ahora seremos Región de Murcia”
|
etiquetas
:
murcia
,
murcianos
,
identidad
,
autonomía
4
1
0
K
44
cultura
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
44
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#9
Ripio
También fue un a modo de ciudad-prisión en la edad media.
1
K
36
#15
ContinuumST
#9
Pocos recuerdan ese detalle.
1
K
36
#18
PasaPollo
#9
¿Tienes más info al respecto? No me sale nada en Google.
0
K
11
#20
Ripio
#18
Ya lo puse una vez hace años.
Tendría que buscar entre mis libracos.
0
K
19
#19
kaos_subversivo
#9
tendrá algo que ver?
dle.rae.es/murciar
1
K
30
#6
reithor
Desde luego, tienen idioma propio.
0
K
12
#3
ombresaco
Lo mandaron a los periódicos, porque porcla radio muy pocos los entendían
0
K
11
#11
kaos_subversivo
A los cartageneros no les va a gustar este articulo...
0
K
11
#12
Leon_Bocanegra
#11
a quien le importan los cartageneros?
0
K
10
#16
ContinuumST
*
#11
#12
www.youtube.com/watch?v=RXGpG3O_kX8&list=RDRXGpG3O_kX8&start_r
0
K
17
#17
Tito_Keith
#16
Como cartagenero que soy, siempre me hizo gracia esta canción hasta que me enteré que se refería a una cartagenera colombiana. Antonio Machín la cantó en Cartagena. Mi abuela se encontró al cantante y su familia en una confitería de la ciudad. Como era el primer negro que vio en su vida su sorpresa fue grande (por suavizarlo un poco) y lo recordaría muchos años después.
1
K
24
#8
Leon_Bocanegra
#2
bonico pijo!!
0
K
10
#4
pandasucks
Ea, ea, ea, ya pasó, ya pasó
0
K
10
#14
Alcalino
Y como siga subiendo el nivel del mar, serán los primeros de Europa en tener una ciudad submarina.
0
K
10
#1
Leon_Bocanegra
Murcia, how beautiful you are!
0
K
10
#2
solrac79
#1
sin el bonica no impacta igual
0
K
9
#5
metalico_zgz
#2
En mi cabeza siempre estará Ramón García presentando "Murcia, qué hermosa eres".
0
K
10
#7
soberao
#5
Se puede ver en la web de RTVE:
www.rtve.es/play/videos/musica-en-el-archivo-de-rtve/murcia-hermosa-er
0
K
14
#10
Connect
La envidia de los leoneses, que fueron Reino, son provincia pero les metieron en Castilla mientras veían como a sus vecinas Asturias, Cantabria o La Rioja las hacían región con circunscripción provincial única.
0
K
10
#13
Kikoncito
#10
La comunidad es Castilla y León. No tienen porque tener envidia. Es una chapuza más de las autonomías.
Meter Guadalajara en Castilla la Mancha es otra, bueno es que Castilla la Mancha fué un invent directamente jajaja.
0
K
7
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Tendría que buscar entre mis libracos.
dle.rae.es/murciar
Meter Guadalajara en Castilla la Mancha es otra, bueno es que Castilla la Mancha fué un invent directamente jajaja.