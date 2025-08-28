edición general
“Ni andaluces, ni manchegos, ni valencianos: nosotros somos murcianos”

‘Seremos pequeños, pero no somos ni andaluces, ni manchegos, ni valencianos, somos murcianos. Fuimos reino, después provincia y ahora seremos Región de Murcia”

Ripio #9 Ripio
También fue un a modo de ciudad-prisión en la edad media.
1 K 36
ContinuumST #15 ContinuumST
#9 Pocos recuerdan ese detalle.
1 K 36
PasaPollo #18 PasaPollo
#9 ¿Tienes más info al respecto? No me sale nada en Google.
0 K 11
Ripio #20 Ripio
#18 Ya lo puse una vez hace años.
Tendría que buscar entre mis libracos.
0 K 19
#19 kaos_subversivo
#9 tendrá algo que ver? :troll:

dle.rae.es/murciar
1 K 30
reithor #6 reithor
Desde luego, tienen idioma propio.
0 K 12
#3 ombresaco
Lo mandaron a los periódicos, porque porcla radio muy pocos los entendían
0 K 11
#11 kaos_subversivo
A los cartageneros no les va a gustar este articulo... :troll:
0 K 11
#12 Leon_Bocanegra
#11 a quien le importan los cartageneros? :troll:
0 K 10
Tito_Keith #17 Tito_Keith
#16 Como cartagenero que soy, siempre me hizo gracia esta canción hasta que me enteré que se refería a una cartagenera colombiana. Antonio Machín la cantó en Cartagena. Mi abuela se encontró al cantante y su familia en una confitería de la ciudad. Como era el primer negro que vio en su vida su sorpresa fue grande (por suavizarlo un poco) y lo recordaría muchos años después.  media
1 K 24
#8 Leon_Bocanegra
#2 bonico pijo!!
0 K 10
#4 pandasucks
Ea, ea, ea, ya pasó, ya pasó
0 K 10
#14 Alcalino
Y como siga subiendo el nivel del mar, serán los primeros de Europa en tener una ciudad submarina.
0 K 10
#1 Leon_Bocanegra
Murcia, how beautiful you are!
0 K 10
solrac79 #2 solrac79
#1 sin el bonica no impacta igual
0 K 9
#5 metalico_zgz
#2 En mi cabeza siempre estará Ramón García presentando "Murcia, qué hermosa eres".
0 K 10
Connect #10 Connect
La envidia de los leoneses, que fueron Reino, son provincia pero les metieron en Castilla mientras veían como a sus vecinas Asturias, Cantabria o La Rioja las hacían región con circunscripción provincial única.
0 K 10
#13 Kikoncito
#10 La comunidad es Castilla y León. No tienen porque tener envidia. Es una chapuza más de las autonomías.

Meter Guadalajara en Castilla la Mancha es otra, bueno es que Castilla la Mancha fué un invent directamente jajaja.
0 K 7

