No se trata solo de construir más pisos | Opinión
Si la vivienda fuese íntegramente un problema de falta de oferta, el Banco de España no registraría enormes alzas de precios donde la población está cayendo
vivienda
,
especulación
,
edificación
#1
ChatGPT
Umm, soy yo o últimamente los medios están empezando a pastorear ya la idea de que sí hace falta construir? Hasta hace poco todo era “hay miles de millones de viviendas vacías!”
8
K
94
#6
denocinha
#1
Entre eso y lo de Rufián avisando de la seguridad en los barrios, estamos al borde de la resurrección y vuelta al poder del generalísimo
1
K
24
#4
mmlv
*
Mientras la vivienda sea un valor especulativo antes que un bien básico y se antepongan los intereses de los especuladores a los de los ciudadanos como si se contruyen 10 millones de viviendas, el problema seguirá ahi
3
K
55
#5
ChatGPT
*
#4
que se construya vivienda pública en régimen de alquiler. Debería haber la suficiente para que todos pudiésemos decidir si queremos una vivienda pública (económica, basica, pero suficiente) o queremos pista de pádel y piscina.
La vivienda pública debería ser un derecho.
La vivienda libre, que cada uno haga lo que quiera con ella.
4
K
63
#8
denocinha
#4
Si se puede especular es porque hay poca
2
K
30
#2
Supercinexin
Evidentemente que no. Se trata de confiscar todos los pisos pertenecientes a banca privada y a fondos privados y ponerlos a disposición del pueblo español.
Y, por supuesto, encarcelar a los directivos y dueños de esas entidades financieras, por graves daños a la economía y a España.
3
K
43
#10
Pitchford
Aunque la población esté cayendo algo en una población concreta, la demanda de viviendas puede subir, si hay más personas que quieren vivir solas por ejemplo. La tendencia a la baja de parejas que viven juntas y el incremento de divorcios son la base de ese proceso.
0
K
16
#7
denocinha
Y cuando las cosas vayan mal, instaurar una dictadura del "proletariado" que nos libre de tener que rectificar durante unas cuantas décadas
0
K
13
#3
estemenda
*
Precisamente este artículo ilustra la hipótesis opuesta:
"El gran reto es actuar sobre las causas principales del encarecimiento de la vivienda y frenar los usos especulativos y financieros que reducen la oferta y empujan los precios al alza"
Ese "miles de millones de viviendas vacías" que citas me hace pensar que eres escéptico sobre el asunto.
0
K
11
#9
DayOfTheTentacle
#3
trillones
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
