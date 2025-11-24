edición general
No se trata solo de construir más pisos | Opinión

Si la vivienda fuese íntegramente un problema de falta de oferta, el Banco de España no registraría enormes alzas de precios donde la población está cayendo

Comentarios destacados:      
ChatGPT
Umm, soy yo o últimamente los medios están empezando a pastorear ya la idea de que sí hace falta construir? Hasta hace poco todo era “hay miles de millones de viviendas vacías!”
denocinha
#1 Entre eso y lo de Rufián avisando de la seguridad en los barrios, estamos al borde de la resurrección y vuelta al poder del generalísimo
mmlv
Mientras la vivienda sea un valor especulativo antes que un bien básico y se antepongan los intereses de los especuladores a los de los ciudadanos como si se contruyen 10 millones de viviendas, el problema seguirá ahi
ChatGPT
#4 que se construya vivienda pública en régimen de alquiler. Debería haber la suficiente para que todos pudiésemos decidir si queremos una vivienda pública (económica, basica, pero suficiente) o queremos pista de pádel y piscina.

La vivienda pública debería ser un derecho.
La vivienda libre, que cada uno haga lo que quiera con ella.
denocinha
#4 Si se puede especular es porque hay poca
Supercinexin
Evidentemente que no. Se trata de confiscar todos los pisos pertenecientes a banca privada y a fondos privados y ponerlos a disposición del pueblo español.

Y, por supuesto, encarcelar a los directivos y dueños de esas entidades financieras, por graves daños a la economía y a España.
Pitchford
Aunque la población esté cayendo algo en una población concreta, la demanda de viviendas puede subir, si hay más personas que quieren vivir solas por ejemplo. La tendencia a la baja de parejas que viven juntas y el incremento de divorcios son la base de ese proceso.
denocinha
Y cuando las cosas vayan mal, instaurar una dictadura del "proletariado" que nos libre de tener que rectificar durante unas cuantas décadas
estemenda
Precisamente este artículo ilustra la hipótesis opuesta:
"El gran reto es actuar sobre las causas principales del encarecimiento de la vivienda y frenar los usos especulativos y financieros que reducen la oferta y empujan los precios al alza"
Ese "miles de millones de viviendas vacías" que citas me hace pensar que eres escéptico sobre el asunto.
DayOfTheTentacle
#3 trillones
