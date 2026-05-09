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"No sabíamos el peligro que corríamos": la lucha olvidada de los trabajadores de la "nuclear" de Andújar

"No sabíamos el peligro que corríamos": la lucha olvidada de los trabajadores de la "nuclear" de Andújar

La mayoría de los operarios de la primera instalación radioactiva de España han muerto por cáncer y los pocos que aún viven sufren patologías crónicas debido a la falta de protección. Este 2026 se cumplen 45 años del cierre de la Fábrica de Uranio de Andújar, conocida como "la nuclear" entre sus exempleados. Uno de los pocos que aún viven, Antonio Castro, asegura que "nadie era consciente del peligro de la radioactividad" en dichas instalaciones que inauguró Franco en 1959.

| etiquetas: instalación nuclear , franquismo , negligencia seguridad , reparación
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2 comentarios
8 2 0 K 107 actualidad
Laro__ #1 Laro__
#0 Arregla el copy&paste del título. (O te lo arreglo yo si quieres).
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Ainur #2 Ainur
#1 hecho! Gracias por el aviso
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menéame