Una ‘nevada’ en la A-2 de nivel negro obliga a la DGT a hacer cortes a lo largo de 150 kilómetros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha llevado a cabo este jueves un simulacro de actuación ante nevadas en la autovía A-2, en el tramo comprendido entre los kilómetros 139,5 y 304,5, entre Zaragoza y Molina de Aragón (Guadalajara). La prueba, desarrollada entre las 7.00 y las 12.30 , ha contado con la colaboración de las Subdelegaciones del Gobierno de Guadalajara, Soria y Zaragoza, así como de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil.