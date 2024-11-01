Netflix Animation Studios se une al Fondo de Desarrollo de Blender como patrocinador corporativ0 (EN)

La Fundación Blender se complace en anunciar que Netflix Animation Studios se incorpora al Fondo de Desarrollo de Blender como patrocinador corporativo. Esta membresía supone un reconocimiento significativo de que Blender está cada vez más integrado en los flujos de trabajo de estudios de animación de alto nivel. Aprecio profundamente esta iniciativa estratégica de Netflix Animation Studios como una inversión en un ecosistema diverso, público y favorable al código abierto de herramientas creativas, que beneficiará a la comunidad global...